Con optimismo salieron a trabajar los comerciantes informales de Cagua

Los pocos comerciantes informales que decidieron salir estos primeros días de enero están bastante optimistas en generar buenas ganancias en este comienzo del 2024, asegurando que aprovecharán estas fechas previo al Día de Reyes para lograr su objetivo.

Esperan que las ventas mejoren para este año

En este sentido, Pedro Figueroa, quien comenzó a trabajar este 4 de enero, afirmó que aprovechará el poquito dinero que les queda a algunos ciudadanos después de la gran inversión para despedir el 2023.

“Nos fue bien este fin de año, no me quejo. Para lo que yo vendo que no tiene mucha demanda es bueno”, dijo.

Figueroa, quien es un quincallero ambulante, comentó que espera que esas ventas positivas espera que se mantengan en los próximos días, confiando que este año será uno de los mejores para salir adelante.

“A pesar de que hay gente que sale a comprar a otras partes, hubo bastante movimiento”, añadió.

Acotó que la poca afluencia de vendedores ambulantes es debido a que muchos decidieron descansar y pasarla con su familia. “Por eso te digo, estamos debutando la señora que vende medias y mi persona”, comentó.

Figueroa recalcó que a partir del fin de semana, otros comerciantes informales retomarán a sus puestos de trabajo, con la finalidad de conseguir el dinero necesario para darles de comer a sus familiares.

“Todavía la gente no ha regresado, pero creo que para este viernes se verá más presencia. El lunes todos se reintegran”, concretó.

Por su parte, Mario Guzmán aseguró que la zafra de fin de año les fue excelente, y les sirvió para generar ganancias y llevar comida a la mesa en estas fechas tan emblemáticas.

Sin embargo, explicó que deben sostener una reunión con la Alcaldía de Sucre, para saber si continuarán trabajando en las calles o serán reubicados en otros lugares. “Estamos esperando la propuesta de Wilson Coy hacia los buhoneros para poder activarnos. Hasta los momentos no nos hemos planificado porque están parados todos los permisos, y esperemos que el alcalde nos atienda próximamente”, comentó.

Por último, Ángel Rodríguez, quien vende repelentes para insectos, explicó que las ventas le fueron bien el año pasado, y espera que este 2024 sea mejor para él y sus colegas.

“Está avanzando, se ve otro ambiente a pesar de que está empezando el año y eso es por que hay un Cristo que nos ama”, concluyó.

