Comerciantes auguran un 2024 de mucha prosperidad económica

Se inició la primera semana del año 2024 y desde ya el sector comercio del municipio José Félix Ribas, en el estado Aragua, se reactiva, todo esto con el firme propósito de incrementar sus comercializaciones y así decretar un panorama favorable para el transcurso del año.

Quienes abrieron sus negocios aprovechan las primeras compras del 2024

Tras un recorrido realizado por el equipo reporteril del diario elsiglo en las principales calles y avenidas de la entidad, se pudo constatar que a partir del 2 de enero son muchos los comerciantes que comienzan a subir sus santamarías, para ofrecer a los ciudadanos sus bienes y servicios.

En este sentido, quienes llevan las riendas de estos negocios, explicaron que a diferencia de años anteriores cuando comenzaban su labor la segunda semana del año; este 2024 prefirieron tomarse sólo uno o dos días de descanso, pues deben reinventarse para cambiar un poco el panorama que se vivió en el 2023.

Carlos Tirado, vendedor de una tienda de calzados, mencionó que la mejor manera de iniciar un nuevo periodo o año, es trabajando, pues así aprovechan de estar al servicio de los ciudadanos, quienes normalmente necesitan de sus productos o artículos.

“Para iniciar un buen año, no hay que hacerlo creando lagañas; Es mejor trabajar y garantizar que todo lo que resta del mismo será así. Hay muchos, quienes no deciden abrir en estos días, pero los que somos habilidosos lo hacemos y así ganamos un poco de camino, tomando en cuenta que el año anterior no fue tan favorable para muchos de nosotros”, expresó.

De acuerdo con lo opinado por Tirado, Reina Bello, trabajadora de una tienda, ubicada en un reconocido centro comercial de La Victoria agregó: “Es un nuevo año y hay que comenzarlo con todas las pilas, para ver si podemos ir cambiando el cuadro que pasamos el año pasado, el cual no fue malo, pero que debemos mejorarlo. Espero que este 2024 todo sea más próspero y que la economía comience a fluir mejor, para así todos ganar”.

Por su parte, Yaritza Fernández, quien es comerciantes desde hace 30 años en el centro de La Victoria dijo: “Yo veo este 2024 como un año lleno de oportunidades, así lo he decretado, por ende espero que las mejoras continúen, el 2023 fue tranquilo con ventas regulares, este será mejor, por eso comencé desde el 2 de enero. No obstante, espero que la economía mejore y que todos los ciudadanos tengan mejor poder adquisitivo, ya que así los que vendemos otros rubros que no es comida, también podamos salir a flote”.

Finalmente, los comerciantes de esta parte de la región aragüeña auguran un año de bienestar y de movimiento. Aseguran que no pierden la esperanza de que todo mejore y que la situación sea más favorable, que lo que ellos califican como “los años dorados”, esto tomando en cuenta los avances que se van registrando.

DANIEL MELLADO | elsiglo

MV