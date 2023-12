Mickey dejará Disney el 1 de enero

El 1 de enero, Mickey Mouse se va de la casa Disney, tras 95 años, un mes y doce días viviendo bajo su techo, que es el tiempo que ha pasado desde que fue dado a conocer con el filme de animación Steamboat Willie.

También se va su novia de estos 95 años, Minnie, su coprotagonista en la película. A partir de ahora, ambos son libres, que es tanto como decir que son de todos.

No son los únicos dibujos que dejan a sus creadores. Tigger, el compañero de Winnie de Poh, también sale del amparo de la familia Disney después de 61 años para reunirse con su amigo, que alcanzó la libertad hace dos años.

LIBERTAD DE DISNEY

La cuestión es ¿seguirán Mickey, Winnie y Tigger el mal camino de Winnie de Pooh, que, tras alcanzar su carta de libertad de Disney, protagonizó la película de terror Winnie de Pooh, Sangre y Miel?

La película del simpático y glotón osito amarillo no hizo ninguna gracia a Disney, que, aunque no tiene la propiedad de la criatura (que compró en 1961, ya que Winnie de Pooh y sus amigos no son estadounidenses, sino británicos) sí mantiene derechos de imagen sobre él, al igual que los continuará manteniendo sobre Mickey, Daisy y Tigger.

Eso significa que, aunque se pueda hacer lo que se quiera con esos personajes, hay que tener mucho cuidado en no ponerlos en actitudes o actividades que puedan generar la impresión entre los consumidores o el público en general de que Disney está involucrada en la obra.

MICKEY LIBRE

Tampoco se pueden emplear versiones de Mickey posteriores que hayan sido registradas por la empresa, lo que sugiere que, al menos por el momento, el único Mickey de dominio público va a ser el de noviembre de 1928, cuando Steamboat Willie fue estrenada tras dos intentos fallidos con Mickey -al que Disney estuvo a punto de desgraciar para siempre cuando quiso ponerle el nombre de Mortimer Mouse- que no se distribuyeron por falta de interés del público.

Inspirada en El cantor de jazz, la película, de apenas 7 minutos y 23 segundos de duración, no era la primera cinta de animación con sonido coordinado con las imágenes. Pero su éxito fue inmediato. Y de ahí nació un imperio que, casi un siglo después es la mayor empresa de Hollywood, aunque en la actualidad el mayor problema de Disney, como el de todos sus competidores es que no los liquiden los nuevos golfos apandadores (otros personajes de productora), que, como en la versión original, también son tres, aun que responden a los nombres de Amazon, Netflix, y Apple.

