Este 2023, varioas artistas del canto y de las artes escenicas se despidieron para inmortalizarse en el mundo del espectáculo. Entre los grandes recordamos a Matthew Perry, entrañable estrella de Friends, la icónica cantante irlandesa Sinéad O’Connor, la reina del Rock, Tina Turner, y el entrañable actor y presentador mexicano, Xavier López “Chabelo”.

Iconos artistas que nos dejaron en 2023

El número de nacimientos y fallecimientos anuales desde hace años que es exorbitante. En 2022, la ONU contabilizó la llegada al mundo de 134 millones de bebés y la muerte de 67 millones de personas. 2023 no es la excepción.

Entre los decesos del año hay más o menos un centenar que corresponden a personalidades famosas en su área. Políticos, deportistas, actores, cantantes, músicos y más.

Las muertes más destacadas de 2023

JEFF BECK

La primera muerte resonante del año fue el 10 de enero, con la partida del mítico guitarrista Jeff Beck. Beck, quien tenía 78 años, falleció tras contraer repentinamente una meningitis bacteriana.

RACHEL WELCH

Welch tenía 82 años cuando murió el 15 de febrero. La actriz estadounidense perteneció a la época dorada de Hollywood y fue durante décadas todo un símbolo sexual.

PACO RABANNE

El diseñador de moda franco-español falleció el 18 de febrero. Tenía 88 años. Fue el creador de la célebre marca de perfumes y textiles que lleva su nombre.

TOM SIZEMORE

La muerte del actor de Rescatando al soldado Ryan fue de las más sorprendentes del año. Tenía 61 años cuando perdió la vida el 3 de marzo. Le practicaron eutanasia asistida a causa de un ACV.

RYUICHI SAKAMOTO

El músico japonés tenía 71 cuando falleció el 28 de marzo. Brilló con su banda pionera en la música electrónica Yellow Magic Orchestra (YMO) y componiendo la banda sonora de un sinfín de películas, entre ellas Feliz Navidad, Mr. Lawrence y El último emperador, por la cual ganó un Oscar.

HARRY BELAFONTE

El músico Harry Belafonte fue, además, uno de los más reconocidos activistas sociales de la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Murió el 25 de abril.

RITA LEE

Rita Lee fue una de las compositoras y cantantes más relevantes de la historia de la música brasileña. También trabajó mucho tiempo como presentadora de televisión. Tenía 75 años cuando falleció el 8 de mayo.

TINA TURNER

Tina Turner en Alemania, 2009. Foto: APTina Turner en Alemania, 2009. Foto: AP

Turner, la “Reina del Rock & Roll”, supo ser una de las artistas musicales más rentables de la historia: vendió más de 180 millones de discos y sencillos a lo largo de su carrera.

La suizo-estadounidense no toleró la serie de enfermedades que sufrió en sus últimos años y murió el 24 de mayo.

ALAN ARKIN

Arkin fue un reconocido actor neoyorquino ganador del Oscar por Little Miss Sunshine. Falleció a los 89 años.

JANE BIRKIN

La cantante y actriz británica -que le da nombre a una de las carteras más lujosas del mundo- murió a los 76 en París tras desarrollar la totalidad de su carrera artística en Francia. Llevaba tiempo apartada de la escena por problemas de salud.

TONY BENNETT

El mítico cantante de baladas y jazz estadounidense, vocalista de las inmortales “Blue Velvet” y “I Left My Heart In San Francisco”, falleció en la madrugada del 21 de julio de 2023. No se dieron las causas de su deceso. Estaba a punto de cumplir 97 años.

En 2021, su familia anunció que había sido diagnosticado con alzheimer y que su segundo álbum con Lady Gaga sería su último lanzamiento antes de retirarse definitivamente de la música.

SINÉAD O’CONNOR

La cantante irlandesa falleció el miércoles 26 de julio a los 56 años.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra amada Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”, publicó su familia al confirmar la triste noticia.

WILLIAM FRIEDKIN

El director de hitos del cine, como El exorcista y Contacto en Francia fealleció a los 87 años en Los Ángeles (California, EE.UU.)

La muerte fue confirmada por el decano de la Universidad de Chapman, Stephen Galloway, amigo de la esposa del fallecido, la productora Sherry Lansing, según medios especializados.

MICHAEL GAMBON

El actor británico Michael Gambon, que interpretó al poderoso mago Albus Dumbledore en la saga cinematográfica de “Harry Potter”, falleció a los 82 años, anunció este jueves su familia.

En medio siglo de carrera, Gambon ganó cuatro Baftas, los premios británicos para el cine y la televisión, y encarnó al director de la escuela de brujos de Harry Potter en seis de las ocho películas de la saga.

TERENCE DAVIES

El cineasta británico Terence Davies, más conocido por un par de efusivas y poderosas películas inspiradas en su niñez en el Liverpool de la posguerra, murió a los 77 años.

El manager de Davies, John Taylor, dijo que el director murió el sábado “pacíficamente en casa mientras dormía” después de una breve enfermedad.

MATTHEW PERRY

El actor de “Friends”, Matthew Perry, falleció debido a una sobredosis accidental de ketamina, informó el departamento médico forense del condado de Los Ángeles.

Perry, de 54 años, murió de forma “accidental”, concluyeron las autoridades en su investigación sobre el deceso que sacudió a Hollywood en octubre.

Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en una piscina de su casa en Los Ángeles el 28 de ese mes y no pudieron reanimarlo.

RYAN O’NEAL

Ryan O’Neal protagoniza Love Story.Ryan O’Neal protagoniza Love Story.

El actor y galán Ryan O’Neal, nominado al Oscar por películas como “Love Story” y “Barry Lyndon” de Stanley Kubrick, falleció a los 82 años en Los Angeles. Lo informó su hijo en Instagram.

También te puede interesar: Exnovia de Canserbero agradece a fiscal por gestiones en el caso

“Esto es lo más difícil que he tenido que decir, pero aquí estamos. Mi padre murió pacíficamente hoy, con su amoroso equipo a su lado apoyándolo y amándolo como lo haría con nosotros”, dijo Patrick O’Neal en las redes sociales.

elsiglo

YG