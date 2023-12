Con la llegada de las fiestas decembrinas, el juego del amigo secreto se convierte en una tradición muy popular en las distintas ciudades del mundo, pues esta divertida actividad sigue siendo un gesto de amistad tanto entre los jóvenes, como entre los no tan jóvenes.

El amigo secreto sigue marcando pauta en la temporada decembrina

El amigo secreto, también conocido como “el amigo invisible”, es una dinámica que trae alegría y emoción a las reuniones y celebraciones navideñas. El objetivo principal de este juego es sorprender a alguien con un regalo pensado especialmente para él, sin que sepa quién fue el remitente.

Esta pintoresca y bonita tradición se sigue ejecutando en muchas ciudades y Maracay no es la excepción, por lo que los comerciantes se encuentran ofreciendo una gran variedad de artículos relacionados a esta dinámica decembrina.

TRADICIONAL AMIGO SECRETO

En este sentido, Luisa Valderrama, comerciante, indicó que dicha tradición se ha mantenido a lo largo de los años debido a los múltiples beneficios que ofrece, ya que no sólo permite fortalecer los lazos de amistad y camaradería entre las personas, sino que también ofrece la oportunidad de expresar gratitud y cariño hacia aquellos que forman parte de nuestra vida.

“Esto es tradicional en estas fechas. El amigo secreto nunca pasa de moda, por ello nos encontramos ofreciendo diversos artículos especialmente para este tipo de festejos. Tenemos desde pulseras hasta anillos, perfumes y relojes tanto para damas, caballeros y niños”, precisó.

Los collares y las pulseras, la opción más buscada por las personas

Asimismo, destacó que este juego no se limita a la juventud, pues en muchos hogares y comunidades, el amigo secreto sigue siendo una tradición arraigada entre los no tan jóvenes, “acá vienen personas de la tercera edad a buscar sus detalles para regalar a ese amigo secreto. Es algo que nos inculcaron desde pequeños y que hasta el día de hoy se niega a morir”, resaltó.

En cuanto al precio de los obsequios, informó que tienen un costo a partir de los 3 dólares, entiendo la situación que se vive actualmente en el país.

No obstante, recordó que el juego del amigo secreto no se trata sólo de recibir regalos, sino de ser generoso y atento hacia los demás. Es una oportunidad para mostrar aprecio y consideración por aquellos que forman parte de nuestra vida, incluso si no los conocemos tan profundamente.

