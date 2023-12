Mariah Carey pone fin a su relación con Bryan Tanaka

Ha ocurrido lo que nadie imaginaba en vísperas de Navidad: Mariah Carey y Bryan Tanaka han roto, según la revista People.Parece ser que desde que la cantante inició en octubre su tour Merry Christmas One and All, su pareja no la habría acompañado.

Además, una fuente cercana al medio asegura que la intérprete de la canción que da el pistoletazo de salida a estas fiestas, “All I Want For Christmas is You”, ha decidido pasar sus vacaciones anuales en Aspen, este año, junto a los dos hijos, Monroe y Moroccan, nacidos en 2011 -fruto de su relación con Nick Cannon-, pero sin el coreógrafo con el que comenzó su relación en 2017.

En otro medio, PageSix, una fuente cercana a la expareja hablaba acerca de los motivos: la diferencia de edad entre ambos ha sido determinante. Tanaka tiene 40 años y Carey 54, y según parece, quieren cosas diferentes. A diferencia de la cantante, él buscaba ampliar la familia.

ROMANCE DE AÑOS

La ruptura de un romance de siete años que comenzó en 2016, al poco tiempo de que la intérprete finalizara su compromiso con James Packer. Carey y Tanaka estaban unidos por el ámbito profesional desde 2006, pues el ahora director creativo fue nada menos que uno de los bailarines de la gira The Adventures of Mimi Tour.

En 2016, y después de diez años trabajando juntos, desarrollaron una bonita amistad que fue más allá de lo laboral, pues Tanaka no solo se limitaba a bailar en sus shows, sino también a acompañarla a sus citas con la prensa. “Algo nos conectó en su día y había una admiración mutua. Vio algo en mí que no pude reconocer en un principio. Estábamos predestinados a conectar así, de alguna manera”, confesó Bryan a E! News sobre sus inicios con Mariah.

En noviembre de ese año, y después de pasar la noche con sus amigas en Malibú tratando de olvidar la cancelación de su futura boda, Mariah Carey invitó a Bryan Tanaka a pasar el día de Acción de Gracias. Fue entonces cuando saltaron los rumores de un nuevo novio.

FIN DE LA RELACIÓN

Varias muestras de cariño después, la pareja hacía pública su relación en febrero de 2017 con la foto de un gran beso en Instagram.

Después de haber quedado juntos en varias ocasiones, en abril de 2017, Mariah Carey ponía fin a su relación con Tanaka para volcarse por completo en sus hijos y su nueva música, pues antes de estar con el joven ocupó el tiempo en intentar superar su historia con Packer. Pero un mes después, en mayo, volvieron a darse una oportunidad, tras ser pillados besándose durante una cena romántica en Beverly Hills.

Desde entonces, los dos han compartido numerosos momentos juntos, desde fiestas de cumpleaños hasta Navidad. Por ello, le ha resultado extraño tanto a la prensa como a los fans, que la ahora expareja haya decidido pasar estas fechas tan especiales separados el uno del otro.

MARIAH CAREY VISITA A JOE BIDEN

Siendo, irremediablemente, la reina de la Navidad, la artista norteamericana ha compartido un vídeo en el que, sonando de fondo su emblemática canción, recibe el saludo del presidente Biden.

Mientras estuvo en la Casa Blanca, Mariah Carey posaba también con la vicepresidenta Kamala Harris acompañada de sus hijos Moroccan y Monroe. Ahora, ha compartido imágenes y vídeo diciendo: “La semana pasada tuve el placer de reunirme con el presidente Biden y el vicepresidente Harris en la Casa Blanca para celebrar la temporada navideña. Pudimos ver toda la decoración festiva y difundir algo de alegría”.

“Hola María, ¿cómo estás?” dice Joe Biden estrechando la mano de Mariah diciendo “Soy fan” y contestando ella “Soy fan”. A partir de ahí, el paseo por la Casa Blanca. Y, entre anécdotas, coloca Carey una bola de adorno navideño en el árbol y dice “Ahora está perfecto”.

