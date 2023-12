Maracayeros recuerdan entre carcajadas las bromas por el Día de los Inocentes

El humor del venezolano está presente los 365 días del año, pero cada 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, queda aún más palpable esta expresión natural por la alegría que puede provocar algunas pequeñas bromas, que es frecuente verlas entre amigos o familiares.

En las calles se habla sobre el día que caíste por inocente. elsiglo

Aunque muchos pensarán que ya todos olvidamos esta emblemática fecha, que ciertamente cuenta una historia con un trasfondo religioso, algunos maracayeros se alegraron al preguntarles si una vez “caíste por inocente”, sobrando las carcajadas, las sonrisas de oreja a oreja y el sentimiento de añoranza reflejado entre sus ojos.

En este contexto, Germán Cordobés, habitante de toda la vida en la ciudad de Maracay, no dejaba de sonreír al recordar varias de sus anécdotas sobre esta fecha, definiendo a su manera lo que representa un día como hoy.

“El Día de los Inocentes es hacer creer a la gente que llevas un cafecito normal, pero cuando lo toman resulta que tiene sal, y esa persona cayó por inocente”, conceptualizó el señor Cordobés.

Bromas “inocentes”

También relató sobre una broma que haya caído, diciendo que esa fue una mañana del 28 de diciembre cuando se levantó tempranito para desayunar una arepa con queso llanero. “Pero cuando la muerdo fue horrible, ya que en vez de estar rellena con queso, resulta que tenía yeso”, dijo entre carcajadas.

También recordó bromas “inocentes” que impactó a la opinión pública aragüeña y venezolana, que muchos al leer o escuchar las noticias al principio se las creían. “Una vez dijeron se robaron el toro de la Maestranza César Girón, y la gente creyó el cuento”, comentó.

Cordobés también mencionó que en muchas oportunidades se escuchaba el rumor de que el Presidente renunció a su cargo, pero que esta era puras mentiras que siempre se difundía un 28 de diciembre.

UNA HALLACA DE PURA HOJA

Por su parte, Ingrid Marrufo si le agrada esta fecha, ya que considera que es una tradición para unir a todas las familias, considerando que es parte de la costumbre entre los venezolanos que siempre es un echador de bromas.

Y con motivo a esta fecha, Marrufo nos confesó que fue víctima de una pequeña broma, donde estuvo involucrada una apetitosa hallaca. “En ese momento empecé a desenvolver la hallaca y cuando la destapo le seguía quitando las hojas, pero resultó que el relleno era de puras hojas”, relató entre risas.

Recordó también que era costumbre la broma del café que siempre se le ofrecía a la familia o el vecino, eso sí, éste estaba cargado de sal o estar sin azúcar. “Y te decían caíste por inocente”, dijo entre su cálida sonrisa.

No obstante, Marrufo expresó que no a todos les gustan las bromas, ya que muchas de estas pueden ocasionar pleitos innecesarios. “Acuérdate que hay que estudiar a las personas, porque a muchos no les agradan las bromas. Pero hay que analizar también sobres las bromas que son muy pesadas que pueden ocasionar peleas”, añadió, refiriéndose también a las bromas pesadas que se ven a través de las redes sociales.

PRESO POR ANDAR EN TRAJE DE BAÑO

A juicio de Jesús Mendoza, la gente ya no recuerda el Día de los Inocentes, pero que él si lo recuerda al recibir una broma de muy mal gusto. “Una vez fui a la playa de Macuto (estado La Guaira) y me robaron toda la ropa; me tuve que ir en traje de baño a Caracas, pero cuando pasamos por una alcabala, nos metieron presos por estar en traje de baño. Que Día de los Inocentes tan triste, sin ropa, sin hallaca y preso”, relató.

Por último, Mendoza reflexionó sobre las bromas que antes se hacían por esta fecha, pero aclaró que en la actualidad hay que pensarla bien previo a realizar este chiste. “Por tantos problemas que hay, imagínate tu”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

JAS