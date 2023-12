El diario elsiglo una vez más se vistió de gala para premiar los años de servicio de sus notables trabajadores, quienes han dado toda su entrega, dedicación y talento para que el Matutino de los Valles de Aragua salga a las calles llevando información de primera a todos los ciudadanos.

Trabajadores de elsiglo recibieron reconocimiento por sus años de servicio

Con 50 años de la mano de todos los aragüeños, la calidad y el profesionalismo de esta casa editora, destaca por el esfuerzo de sus trabajadores que han superado todos los obstáculos y han perseverado a pesar de las dificultades.

Este medio impreso ha sido una escuela para muchas personas, pero se ha convertido en un hogar y una familia, sobre todo para aquellos que han superado los cinco años de servicio en dicha empresa.

Y es por esto que la directiva de tan prestigioso medio de comunicación, honró todo el sacrificio y esmero de sus trabajadores y los llevaron hasta un reconocido restaurante de la ciudad, para disfrutar de un agasajo con almuerzo y entrega de reconocimientos.

25 AÑOS

En tal sentido, Nelly Hernández, auxiliar de redacción, con 25 años de arduo desempeño en el edificio azul, no ocultó su felicidad por recibir su merecido reconocimiento.

Nelly Hernández

“Son 25 años de servicio, en una labor que me encanta. Empecé en el año 1998 como una simple correctora, ahora soy Auxiliar de Redacción y me gusta mucho mi trabajo”, comentó la agasajada.

Nelly Hernández, con 25 años de servicio, recibió su reconocimiento

Asimismo, Hernández añadió de manera jocosa que en este tiempo se le puso “el cabello blanquito”, de corregir tantas notas y evitar que se escape cualquier error ortográfico. “A todos los periodistas los quiero mucho, pero me toca halarles las orejas de vez en cuando”, confesó entre risas.

25 AÑOS

Con un cuarto de siglo de una excelente labor, Ascacio López también recibió su reconocimiento por sus servicios como almacenador.

Ascacio López

Por esta razón, López agradeció al Dr. Tulio Capriles y a toda la directiva de elsiglo no sólo por este reconocimiento, sino por el apoyo que le han prestado en distintas etapas de su vida. “Estoy muy agradecido por todo esto, pero además, no se me olvida que en una oportunidad me enfermé y me ayudaron mucho para una operación de la cual salí muy bien”, señaló López.

Ascacio López recibió reconocimiento por un cuarto de siglo trabajando para esta empresa

15 AÑOS

José Gustavo Herrera cumplió recientemente 15 años en esta notable empresa, específicamente en el departamento de fotomecánica, garantizando todo lo relacionado con los adecuados parámetros gráficos, para que finalmente la impresión del periódico sea de calidad.

José Gustavo Herrera

“Me siento muy contento de estar aquí recibiendo este reconocimiento de la mano de nuestros compañeros y amigos. Nosotros seguimos esforzándonos para hacer bien nuestro trabajo, aportando ese grano de arena, que son las buenas ideas que necesita la empresa para seguir adelante”, expresó Herrera.

José Gustavo Herrera, celebró en grande sus 15 años trabajando para este medio de comunicación

5 AÑOS

Daniel Mellado, corresponsal del diario elsiglo en el eje Este del estado Aragua, específicamente de los municipios, Ribas, Revenga, Bolívar y Santos Michelena, celebró este martes sus cinco años de servicio.

Daniel Mellado

“Muy contento por estos años en mi casa editora el diario elsiglo. Agradecido con el licenciado Tulio Capriles, con la directiva, con los periodistas, con el personal obrero, administrativo, porque me han hecho sentir parte de una familia bastante unida.

En tal sentido, Mellado precisó que desempeña esta labor con amor, para ser esa ventana necesaria para que el pueblo pueda expresarse y ser escuchado. “Un trabajo arduo, pero que se hace desde el corazón”, así lo definió.

Daniel Mellado, con orgullo recibió el reconocimiento por sus primeros cinco años como corresponsal del eje Este

Asimismo, este fiel trabajador, aseguró que se siente satisfecho por su desempeño durante todo este tiempo y que espera estar en esta empresa durante mucho tiempo más.

LA IDENTIDAD DE LA EMPRESA

De esta manera, en un ambiente de alegría y compañerismo, los cuatro agasajados brindaron por los años cumplidos y los que están por venir, con el deseo de que cada día este diario que por tradición permanece en los corazones de los aragüeños, siga en las manos del pueblo, como un canal para mostrar las distintas realidades que vive el estado y el país.

Con un emotivo brindis, los trabajadores agradecieron por estos años de compañerismo y solidaridad

Se trata de una celebración por 50 años de ejercicio periodístico, tiempo en el cual hemos atravesado décadas de noticias y épocas de tendencias informativas, siempre enfocados en garantizar el derecho a la información del pueblo.

Y con esta celebración, todo el equipo de esta casa editora, le desea a todos los lectores un Feliz Año Nuevo 2024, cargado de buenos momentos, pero sobre todo, todos los trabajadores del edificio azul siempre desean muchas “buenas noticias”.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

MV