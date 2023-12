Tras el escándalo de los últimos años por las acusaciones de abuso sexual de las que finalmente fue absuelto, Kevin Spacey reapareció en YouTube para desearles a los espectadores una Feliz Navidad. El actor recurrió para ello a su papel del inescrupuloso político Frank Underwood, de la célebre serie House of Cards, para dirigirse a sus fans en una «falsa entrevista» realizada por el expresentador de Fox News, el polémico Tucker Carlson.

Kevin Spacey reaparece como Frank Underwood

La estrella de Hollywood compartió un clip de siete minutos titulado Being Frank With Tucker, en el que el periodista da inicio a la charla con su invitado preguntando al intérprete si Underwood consideraría la posibilidad de postularse a presidente en las próximas elecciones de 2024. «Bueno, eso realmente sería una decisión de la gente. No es algo en lo que realmente piense o quiera hacer», responde Spacey con el característico acento de su personaje, antes de girarse hacia la cámara, con un guiño a su participación en la serie de Netflix, para desear a los espectadores felices fiestas.

Y a continuación agrega: «Siempre he creído en que nada debe descartarse en la vida y en el arte. Ese es un sacrificio que estaría dispuesto a asumir por esta gran nación», bromea.

También en la piel de Underwood, Spacey habla de su despido de Netflix después de que varios hombres en los Estados Unidos e Inglaterra lo denunciaran por presunta agresión sexual.

NETFLIX CORTÓ LAZOS PÚBLICAMENTE

«Es extraño que [Netflix] haya decidido cortar públicamente los lazos conmigo basándose únicamente en acusaciones, acusaciones que ahora se ha demostrado que son falsas porque no creo que haya ninguna duda», expresa, el actor. Y, refiriéndose al éxito inicial que House of Cards le trajo a la plataforma de streaming, agrega rotundo: «Netflix existe gracias a mí. Los puse en el mapa y trataron de enterrarme».

En la entrevista, Carlson también le pregunta al artista cuándo retornará al trabajo, ante lo que Spacey responde que este video es parte del comienzo y agrega que la entrevista representa una suerte de episodio ficticio mezclado con realidad. «Voy a desempeñar cualquier papel que el público quiera que desempeñe», afirma.

El pasado mes de julio, un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del personaje Frank Underwood registró un posteo con el que sus fans solicitaron una nueva temporada de House of Cards en la que se incluya la participación del actor.

«Bienvenido presidente»; «Te necesitamos de regreso»; «¡Vamos, Frank, ¡vamos!»; «Haz que ocurra, Netflix», reaccionaron los seguidores a la publicación, en la que se pudo ver una foto de Underwood como aspirante a la presidencia.

También te puede interesar: Hallan sin vida al actor de ‘Parásitos’ Lee Sun-kyun en plena investigación sobre drogas

Sin embargo, tras el escándalo desatado en octubre de 2017 frente a las múltiples denuncias presentadas contra el actor, Netflix decidió lanzar una última temporada de la serie, la cual se estrenó en 2018, protagonizada por Robin Wright, quien interpretaba a la esposa del personaje de Spacey.

elsiglo con información de El Nacional

AB