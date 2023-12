El fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció este martes en conferencia de prensa, el esclarecimiento definitivo del asesinato de Tirone González, conocido en el mundo del rap como Canserbero, afirmando que las investigaciones de dos meses continuos, arrojaron que los hermanos Natalia y Guillermo Améstica son los autores materiales e intelectuales del abominable crimen, donde también hubo otra víctima mortal, el bajista Carlos Molnar, esposo y padre de los hijos de la mujer mencionada.

“Can” fue asesinado a las 9:00 p.m. del lunes 19 de enero del 2015

El alto funcionario del Ministerio Público realizó las declaraciones en Caracas, mostrando además varios videos sobre las confesiones de los hermanos involucrados.

Dijo el fiscal, que la ciudadana Natalia Améstica reveló que fue ella quien asesinó a Carlos Molnar y a Canserbero “por motivos fútiles e innobles”, días después de haber organizado una gira por Argentina y Chile (diciembre 2014).

Destacó Saab que la mujer ejecutó los homicidios por resentimiento y mucho odio hacia ambos; su pareja le había informado que no le iban a pagar el dinero invertido por la gira realizada, mientras que el rapero le participó que ya no quería que fuera más su mánager, acotó.

Natalia narró cómo, con premeditación y alevosía asesinó a sangre fría a su pareja, Carlos Molnar, y al cantante Canserbero, dijo el Fiscal General

Afirmó el fiscal, que en los testimonios de los involucrados, ambos señalan la fecha de lo ocurrido, el 19 de enero del año 2015. “Ella refiere que ese doble asesinato lo ejecutó a las 9:00 de la noche de ese día”, recalcó.

Más tarde, llamó a su hermano Guillermo Améstica, quien llegó a su apartamento con tres funcionarios del Sebin, quienes manipularon la escena para dejar el caso ante el país, desde el 20 de enero, como un asesinato – suicidio, especificó Saab.

En la conferencia ante los medios (transmitida por algunos canales de TV), el Fiscal General enfatizó que de acuerdo a las confesiones de los involucrados, los funcionarios del Cicpc que llegaron primero a la escena de los crímenes, recibieron 10 mil dólares para ayudarlos a encubrir el delito.

El caso de Canserbero fue reabierto el pasado 11 de noviembre del 2023, a solicitud de familiares del cantante, entre ellos, el padre y sus hermanas. Saab enfatizó que el esclarecimiento de este caso representa un triunfo de la justicia venezolana; detalló que el MP realizó en dos meses, 110 diligencias de investigación y 13 viajes a Maracay, para recabar nuevas evidencias que finalmente les permitió descartar la tesis inicial del “homicidio – suicidio”.

Aseveró que iniciaron “la ardua tarea de recabar nuevos elementos de convicción, en la que participaron, mi persona como Fiscal General, dos fiscales nacionales, tres directores, 33 expertos y 13 funcionarios del Conas y otros dos cuerpos de seguridad auxiliares.

Mencionó el fiscal, que los días 18 y el 19 de diciembre, él mismo realizó entrevistas a los Améstica, en presencia del jefe del Conas (GNB).

“Al principio, Guillermo Améstica se mantuvo hostil y retador, mientras Natalia estuvo temerosa”, pero posteriormente, ambos ciudadanos ofrecieron sus declaraciones, describiendo todo lo que habían cometido.

Con las confesiones de los hermanos Améstica y las evidencias recabadas, Saab manifestó que el nombre de Tirone González queda reivindicado a escala mundial, “porque en su momento lo mataron y quisieron asesinarlo moralmente”. Lo distinguió como uno de los mejores raperos del planeta, “un mártir de la juventud y un héroe de la cultura”.

PORMENORES

El máximo representante del MP, al ofrecer detalles del esclarecimiento definitivo del homicidio de Canserbero y su amigo Carlos, hizo mención a aspectos criminalísticos importantes que llevaron a conocer la verdad durante las investigaciones.

Indicó que el cantante fue “apuñalado antes de caer”, y que “recibió al menos un golpe con un objeto contundente que no se corresponde con el lado en el que su cuerpo cayó” a las afueras del edificio “Camino Real”, ubicado en la urbanización Andrés Bello, al norte de Maracay.

Natalia reveló que luego de asesinar a ambos, llamó a su hermano, que junto a tres efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) llegó al apartamento, preparando la escena del crimen, para mostrar el hecho como homicidio-suicidio.

Guillermo Améstica, por la asesoría recibida por parte de los 3 efectivos del Sebin, les pagó mil dólares a cada uno.

Subrayó Saab, que la comisión del Cicpc que realizaba el levantamiento de las evidencias se percató que la escena había sido manipulada, por lo tanto los efectivos de la Policía Científica pidieron “10 mil dólares para ayudarlos a ocultar la verdad”.

Natalia Améstica sedó a Canserbero y a Molnar para asesinarlos, añadió, explicando que ella suministró a una bebida de té, 10mg de Alpram (una tableta de 0.5 mg) para poderlos adormecer; hirió mortalmente a Carlos Molnar primero, y posteriormente atacó al rapero, quien vio cuando la mujer acuchilló a su amigo.

El Fiscal señaló que Natalia es un ser totalmente ganada al crimen, al asesinato, al odio, la envidia. “Vean que esos son factores decisivos muchas veces en la comisión de un hecho punible, detrás de ese rostro femenino, casi que evangélico, está una persona totalmente ganada a tareas homicidas; hay que cuidarse de la gente así”, acotó.

Guillermo Améstica le propinó un batazo en el rostro a Canserbero, quien se encontraba en el sofá sedado, con la finalidad de simular que anteriormente a su “suicidio” habría peleado con Molnar.

“Esperamos la hora precisa para lanzar a Tirone y entre los dos lo lanzamos”, relató Guillermo

-Las manchas de sangre en los zapatos que fueron marcadas en el piso con la finalidad de aparentar las pisadas de Canserbero para lanzarse, en realidad pertenecían a los zapatos de Natalia Améstica, quien baña sus zapatos con sangre para hacer la simulación. Posteriormente ella se baña y cambia.

LOS HOMICIDIOS

En los videos presentados por el Fiscal General, tanto Natalia como Guillermo, revelaron todas sus actuaciones, tanto el lunes 19 de enero (2015) y martes 20. Saab recalcó que la entrevista realizada a los hermanos duró unas 12 horas, en la que finalmente la mujer narró como ella, “con premeditación, con alevosía, por motivos fútiles e innobles, reveló que mató a su propia pareja porque no le había pagado un dinero y a Canserbero por envidia, porque le tenía rabia, porque la trataba de manera indiferente”.

“Natalia manifestó que no soportaba que el público quisiera tanto al cantante y ella fuera relegada del éxito”, expuso el funcionario del MP.

En su confesión, la mujer detalló la bebida que les dio para que se desvanecieran. “Yo estaba en la cocina y cuando llegó Carlos y cae al piso lo ataqué por la espalda, directo al cuello, luego el pecho y espalda. Tirone me ve y me preocupa mucho (…), yo le explico que no me pude controlar y también cae en el sofá dormido y es cuando le doy dos puñaladas en su costado”, dijo Natalia.

“Le dio una puñalada a Molnar en la yugular, luego en el piso le da otras dos. Canserbero cae dormido en el mueble y ella aprovecha y lo apuñala también”, agregó Saab para reforzar lo expuesto por la esposa del bajista.

Después de atacar a ambos, dijo el Fiscal, llamó a Guillermo para que la ayudara a acomodar la escena del crimen.

“Mi hermano llegó con tres funcionarios del Sebin, quienes nos asesoraron para manipular la escena. El cuerpo de Tirone fue trasladado a la cocina, se le quita la franela y se le da con un tubo por la cara. Guillermo es quien lo hace”, detalló.

“Mi hermano llegó con tres funcionarios del Sebin, quienes nos asesoraron para manipular la escena”, dijo Natalia

Guillermo, por su parte, en otro video, confirmó lo dicho por Natalia y explicó como manipuló la escena del crimen. “Estoy aquí para ratificar la confesión de mi hermana sobre los hechos ocurridos el 19 de enero de 2015”. El hombre precisó que luego de ayudar a Natalia, regresó a su casa, llevó a su hijo al colegio y volvió al lugar del doble crimen.

“Guillermo le había dado un golpe a Canserbero que le destruyó la cara, y que además no coincide con las heridas de la caída. Él le propinó varias puñaladas adicionales a Carlos. Antes de ellos retirarse (efectivos del Sebin), les dicen, que deben esperar hasta las 5:00 a.m. para trasladar a la cocina el cadáver de Tirone y proceder a golpearlo en el rostro y lanzarlo al vacío para simular el suicidio”, complementó Saab ante los periodistas.

“Esperamos la hora precisa para lanzar a Tirone y entre los dos lo lanzamos”, dijo el hombre en el video.

DETENIDOS

Reabierto el caso de Canserbero hace dos meses, pasados algunos días fueron detenidos los hermanos Améstica y posteriormente una tercera persona, Marco Protolongo por motivos fútiles y alevosía, al grado de complicidad no necesaria y asociación para delinquir.

Adelantadas las averiguaciones, el sábado 23 de diciembre se practicó una nueva detención de la doctora Solangela Mendoza, patóloga que realizó las autopsias del cantante y su amigo.

“Quiero que me expliquen como una patóloga profesional no reseñó en la autopsia las dos puñaladas o el golpe en la cara que le dio Guillermo a Canserbero”, refirió el fiscal con respecto a la actuación de Mendoza.

Indicó Saab, que en el proceso de investigaciones se pudo determinar la cercanía entre la doctora Mendoza y Natalia Améstica.

De otros involucrados, el Fiscal puntualizó que libraron las aprehensiones por el Ministerio Público contra los primeros funcionarios del Cicpc que llegaron al lugar del suceso aquel 20 de enero del 2015.

“Ellos son, el inspector Jefe Gilbert Cruz (Jefe de la Comisión), inspector Edgar Trillo (investigador), detective Jesús Medina (técnico), Oficial PNB Arquelis Blanco, quien estaba en comisión de servicio en el Cicpc”.

En las averiguaciones de este caso, subrayan el nombre de otro “policía científico”, pero se desestima su vinculación, porque falleció en el año 2018.

Tanto la patóloga, como los efectivos detectivescos se les imputa los delitos de obstrucción a la administración de justicia, asociación para delinquir y encubrimiento.

Como se recordará, sobre este hecho, también se han librado órdenes de aprehensión contra los fiscales de la época, Tulio Enrique Mendoza, ex fiscal 30 Nacional con Competencia Plena, y Yoli Abelina Torres, exfiscal Cuarta del estado Aragua, por los tipos penales de omisión dolosa, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir, “ya que los mismos no promovieron las diligencias necesarias”.

Por uno de los dos exfiscales “hay alerta roja para que sea entregado donde sea que esté”, mencionó Saab.

Este martes se llevó a cabo la audiencia de admisión de los hechos de los hermanos Améstica por homicidio calificado por motivos fútiles, con alevosía al grado de autoría.

PENDIENTE

El Fiscal General de la República anunció que están investigando el presunto robo de las regalías de la música creada por Canserbero.

“Publicó 3 álbumes, Vida (2010), Muerte (2012), y Apa y Can (2013), junto al rapero Apache. Oficiamos al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) y el 22 de diciembre obtuvimos respuesta de que el ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa, introdujo el 29 de diciembre de 2020 una solicitud de registro de propiedad intelectual como autor de dos álbumes, sin que hubiese contrato firmado”, detalló el funcionario.

También te puede interesar: La doctora que practicó autopsia a Canserbero acudió a tribunales

Saab expresó que se le imputará los delitos de “plagio y falsa atestación ante funcionario público”, sin que se descarte su participación en otros delitos. El ciudadano habría sido mánager de Canserbero durante los años entre 2010 y 2012, finalizó el Fiscal.

HBRI. | elsiglo

YN