Este martes 26 de diciembre, el Fiscal General de República, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa para anunciar el esclarecimiento definitivo del asesinato Tirone González, mejor conocido como Canserbero, ocurrido el 19 de enero de 2015, en donde las investigaciones arrojaron a Natalia y Guillermo Améstica como los autores materiales e intelectuales “por motivos fútiles e innobles”.

Natalia y Guillermo Améstica confesaron el asesinato de Canserbero

Durante la rueda de prensa transmitida en vivo por VTV se mostró un video en donde Natalia Améstica confiesa que fue quien asesinó a Carlos Molnar quien era su pareja y a Canserbero, puesto que días antes ella había organizado una gira a Chile, y su esposo le informa que no le iban a pagar. Mientras que Tirone González le participó que ya no quería que fuera su mánager.

En el audiovisual de Améstica confesó que le dio un té con alpram (una tableta de 0.5 mg) para que de esta manera poderlos adormecer y apuñala a Carlos Molnar primero, y posteriormente agrede a Canserbero.

“Le dio una puñalada a Molnar en la yugular, luego en el piso le da otras puñaladas. Canserbero cae dormido en el mueble y ella aprovecha y lo apuñala también. Ella refiere que ese doble asesinato lo ejecuta a las nueve de la noche del 19 de enero”, señaló el fiscal Saab.

“Yo estaba en la cocina y cuando llegó Carlos y cae al piso lo ataque por la espalda espalda, quien me ve es Tyrone y se preocupa mucho (…) Yo le explico que no me pude controlar y también cae en el sofá dormido y es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, dijo Natalia Améstica.

Más tarde, llamó a su hermano Guillermo Améstica, quien llegó a su apartamento con tres funcionarios del Sebin, quienes manipularon la escena para dejar el caso ante el país como “un asesinato – suicidio” el 20 de enero de 2015.

“El cuerpo de Tyrone fue traslado a la cocina, se le quita la franela y se le da con un tubo por la cara. Guillermo es quien lo hace y nos explican qué teníamos que hacer”, agrega.

En otro video, Guillermo confirma lo dicho por Natalia, y explica cómo manipuló la escena del crimen, así como luego regresó a su casa, llevó a su hijo al colegio y volvió al lugar del homicidio en donde ya habían funcionarios del Cicpc haciendo el levantamiento de las evidencias. Los miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) le explican que se evidencia que fue manipulada la escena y piden 10 mil dólares para ayudarlos a ocultar la verdad.

Alterar la escena del crimen

“Guillermo le había dado un golpe a Canserbero que le destruyó la cara, y que además no coincide con las heridas de la caída. Guillermo le da varias puñaladas adicionales a Carlos. Antes de ellos retirarse, les dicen que deben esperar hasta las 5 a.m. para trasladar a la cocina el cadáver de Tyrone y proceder a golpearlo en el rostro y lanzarlo al vacío para simular el suicidio”, dijo Saab para luego presentar un video donde Guillermo Améstica confiesa su complicidad.

Una de los detalles otorgados por el Fiscal durante la rueda de prensa es que el 18 y el 19 de diciembre, el mismo entrevistó a los hermanos Améstica, estando presente el Jefe del Conas. Al principio, Guillermo Améstica se mantuvo hostil y retador, mientras Natalia estuvo temerosa , refirió.

Luego de las evidencias recabadas y las confesiones de los hermanos Améstica, el fiscal Saab enfatizó que queda reivindicado el nombre de Tirone González a escala mundial porque en su momento lo mataron “y quisieron asesinarlo moralmente”. Lo calificó como uno “de los mejores raperos del planeta”. A su juicio es “un mártir” de la juventud y un héroe de la cultura.

De igual manera, el Fiscal General recalcó que el esclarecimiento de este caso representa “es un triunfo de la justicia venezolana”. Al mismo tiempo que señaló que el MP realizó en dos meses 110 diligencias de investigación y 13 viajes a Maracay, Aragua, para recabar nuevas evidencias que finalmente les permitió descartar la tesis inicial del “homicidio – suicidio”.

También manifestó que los dos fiscales del Ministerio Público, que llevaron el caso en el 2015, tienen orden de aprehensión por estar involucrados en las irregularidades del caso.

Audiencia a los imputados

Saab anunció que hoy (martes 26 de diciembre) se está llevando a cabo la audiencia de admisión de los hechos de los hermanos Améstica por homicidio calificado por motivos fútiles, con alevosías al grado de autoría, mientras que Marco Protolongo por motivos fútiles y alevosía, al grado de complicidad no necesaria y asociación para delinquir.

“Iniciamos la ardua tarea de recabar nuevos elementos de convicción, en la que participaron mi persona como Fiscal General, dos fiscales nacionales, tres directores, 33 expertos y 13 funcionarios del Conas y otros dos cuerpos de seguridad auxiliares”, destacó.

Por último, el fiscal detalló que seis funcionarios serán imputados por encubrimiento, chantaje, obstrucción de la investigación y asociación para delinquir.

Hay que recordar que el Ministerio Público había descartado la teoría del suicidio de Tirone José González, nombre real del artista.

El caso, reabierto el pasado 11 de noviembre, aseguró que Canserbero fue “apuñalado antes de caer”, y que “recibió al menos un golpe con un objeto contundente que no se corresponde con el lado en el que su cuerpo cayó”, a las afueras de un edificio de apartamentos en el estado Aragua.

elsiglo con información de El Universal

