Cuidar la plaza Bolívar también es un regalo de Navidad

Por tradición, la emblemática plaza Bolívar de Maracay se ha convertido en epicentro de alegría y entretenimiento en la época decembrina. Durante esta fecha, este lugar se transforma en un espacio de diversión donde las personas disfrutan de diversas actividades recreativas y encuentran un ambiente mágico y festivo.

El ambiente navideño se respira en la plaza Bolívar

Desde sus áreas verdes iluminadas hasta los impresionantes adornos navideños, la plaza Bolívar de Maracay se ha convertido en un escenario perfecto para tomar fotos y capturar momentos especiales con los seres queridos, encontrando así un espacio para compartir risas, contar historias y crear recuerdos inolvidables.

Pero no sólo los visitantes encuentran alegría, los emprendedores locales han encontrado en esta temporada una gran oportunidad para mostrar sus productos y servicios. Diversos stands y puestos son instalados los fines de semana en los alrededores de la plaza, ofreciendo una variada oferta gastronómica, artesanal y cultural.

Además de ser un lugar de entretenimiento y una oportunidad para los emprendedores, la plaza Bolívar de Maracay ha mantenido su importancia histórica y simbólica para la ciudad. Con más de 93 años de fundación, esta plaza ha sido testigo de generaciones de aragüeños que han disfrutado de su belleza y han encontrado en ella un lugar de encuentro y convivencia.

La plaza Bolívar de Maracay, con su encanto navideño, se convierte en un lugar que invita a la unión, la diversión y el disfrute en familia. Es un símbolo de identidad, historia y tradición para la ciudad de Maracay, y un espacio que debe ser cuidado y valorado por todos.

Un lugar para el encuentro familiar

Este año, cientos de aragüeños día con día se concentran en estos espacios con la finalidad de pasar un rato agradable en compañía de sus familiares y amigos, siendo este un escenario para el diálogo, la diversión y el pasatiempo.

En este sentido, los ciudadanos han expresado su satisfacción por contar con una plaza acorde a la temporada, destacando el esfuerzo y la dedicación de las autoridades locales en crear un ambiente festivo y seguro.

Marisol Toledo, visitante, “me parece excelente que sigan preservando este tipo de espacios para el disfrute de todos nosotros. La plaza Bolívar está muy bonita, muy bien decorada y es un lugar perfecto para tomarse fotos, me encanta que aún hayan sitios de distracción en Maracay”.

Hiralyero Salcedo, “concurrentemente vengo a la plaza Bolívar de Maracay a disfrutar de estos espacios. Ya es tradición que alumbre así de bonita la plaza y que la gente venga a tomarse fotos, me parece una idea excelente ante tanta adversidad”.

José Landaeta, “es bonito traer a los niños, he visto gente hasta con mascotas. Es una alternativa en estas navidades venir a la plaza y tomarse fotos, compartir en familia y porque no, comerse algo delicioso”.

Risas, juegos y mucha diversión

Fernanda Meza

La temporada decembrina ha sido un tiempo de risas, juegos y diversión para los niños de Maracay, quienes han disfrutado de momentos inolvidables en la plaza Bolívar.

Este emblemático espacio de la ciudad se ha convertido en el punto de encuentro perfecto para que los más pequeños se diviertan y vivan la magia de la Navidad en un ambiente seguro y festivo.

Desde el inicio de noviembre, la plaza Bolívar de Maracay se ha transformado en un verdadero paraíso para los niños. Con atracciones especialmente diseñadas para ellos, como llamativos adornos decorativos y las fuentes donde los niños han nutrido su imaginación y han llenado sus días de alegría y entretenimiento.

Angelina Morales, “la plaza Bolívar está muy bella, este lugar tiene una gran historia, fue parte del famoso Hotel Jardín, hace poco cumplió 93 años. Hoy vine con unos amigos y hemos disfrutado mucho y nos hemos tomado muchas fotos”.

Alan Rodríguez, “está bonita, me gustan mucho las luces y los ojos grandotes donde se toman fotos. También me gusta, que es todo muy alegre y divertido”.

Fernanda Meza, “me encantó todo, la caminamos de punta a punta y está muy bonita. Me he tomado muchas fotos, me gusta porque hay gente y se siente muy bien”.

Una oportunidad de venta

El ambiente festivo y las numerosas atracciones han atraído a una gran cantidad de visitantes a este icónico espacio de la ciudad, lo que ha generado un impacto positivo en la economía local y ha brindado una oportunidad única para los comerciantes de Maracay.

Al respecto, Jhonny Maldonado, vendedor, “estamos contentos porque la gente se ha acercado a la plaza. Acá estoy ofreciendo algodones de azúcar, la venta ha ido bien y esperemos que se mantenga así hasta fin de año”.

José Lovera, “ha sido una experiencia satisfactoria. Yo emprendí con estas pelotas y me ha ido muy bien, estamos contentos, las ventas van bien, esperemos que durante estos días se mantengan y podamos generar muchos ingresos”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

CJL