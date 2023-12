Maracayeros hacen un llamado a la conciencia en el cuidado de los espacios públicos

En medio de las festividades navideñas, la plaza Bolívar de Maracay se ha convertido en epicentro de la alegría y el encuentro familiar para todos los aragüeños, donde cada noche las familias se reúnen en este emblemático lugar para disfrutar de diversas actividades recreativas y admirar el imponente alumbrado que ilumina sus áreas verdes.

Piden respeto para las fuentes y zonas verdes

Sin embargo, recientemente se han reportado actos de deterioro y vandalismo, lo cual ha llevado a los maracayeros a alzar su voz y hacer un llamado a la conciencia para cuidar y preservar este importante espacio, que cumplió en días recientes sus 93 años de fundación.

Este espacio público ha sido punto de encuentro de generaciones de aragüeños durante las fechas decembrinas, y este año no fue la excepción, ya que el gobierno regional, liderado por la gobernadora Karina Carpio, ha organizado una serie de actividades que incluyen conciertos, presentaciones, juegos infantiles y una variada oferta gastronómica.

El gobierno regional, en su compromiso de garantizar el bienestar de todos los habitantes, ha intensificado las labores de mantenimiento y vigilancia en la plaza Bolívar durante esta temporada navideña, con el objetivo de prevenir y controlar actos de vandalismo. Asimismo, se están implementando campañas de educación ciudadana para promover el respeto y el cuidado de los espacios públicos.

Es crucial recordar que estos espacios no sólo contribuyen a la calidad de vida de los habitantes de Maracay, sino que también promueven la convivencia, el contacto con la naturaleza y fomentan el sentido de pertenencia hacia la ciudad.

Además, es esencial para mantener un equilibrio ambiental y mitigar los efectos del cambio climático que hoy en día nos afectan.

LLAMADO A LA CONCIENCIA

Ante esta situación, los maracayeros hacen un llamado a la conciencia ciudadana, recordando que cuidar estos espacios no es sólo una responsabilidad de las autoridades, sino también de cada uno de los habitantes que conforman la jurisdicción.

La grama y vegetación ha sido maltratada por los visitantes

En este sentido, Giselle Gámez, transeúnte, acotó que la plaza Bolívar de Maracay es un icono histórico de la nación, siendo la principal atracción recreativa que poseen los maracayeros durante las fechas navideñas.

“Estamos muy contentos con las últimas decoraciones que le han hecho a la plaza, pero uno nota como la gente también destruye. A veces hay padres que traen a sus hijos, nos instalamos y nos olvidamos de ellos, es ahí cuando los chicos destrozan, pienso que desde casa debemos inculcar respeto”, indicó Gámez.

No obstante, recordó que como espacio público, la plaza Bolívar ha sido por años referente de encuentro, por lo que cada ciudadano debe ser garante de que se respeten sus áreas verdes y fuentes.

“Esta plaza es un símbolo para nosotros, para toda Venezuela, porque esto nos representa, es nuestra tierra. Es nuestro deber mantenerla intacta y bonita como está” instó.

Por su parte, Alba Navas manifestó que la plaza Bolívar de Maracay es un símbolo de identidad de todos los aragüeños, siendo icono histórico de muchas generaciones.

Alba Navas

“Como ciudadanos siempre nos quejamos de que no hacen. Pero cuando el gobierno hace y decora para el disfrute de todos, no cuidamos, es algo de conciencia, debemos respetar y sobre todo inculcar valores a la juventud, en otros países no pasa eso, cómo es posible que dañemos lo nuestro”, lamentó.

A su vez, hizo un llamado a los padres y representantes a cuidar de sus chamos, pues si hay supervisión directa no habría este tipo de inconvenientes, “no sólo los niños, también hay adultos que no respetan. Está el que viene y hace sus necesidades, hace desastres, eso no se hace. Hay que cuidar y respetar”, condenó.

Finalmente, Luz María Segarra acotó que es importante que se impulsen campaña de concientización en cuanto al cuidado de los espacios de la ciudad, de modo que se eduque a la juventud de que juntos podemos mantener viva la belleza y esencia de Maracay.

“Hay que cuidar lo nuestro. Más que todo las zonas verde, eso nos ayuda, no debemos dañarla, hay que preservarla porque es parte de nuestro pulmón vegetal”.

