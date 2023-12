Padre Jesús Díaz: “Autorización del Vaticano es un paso a la no exclusión”

En un histórico paso hacia la inclusión y la comprensión, el Vaticano autorizó por primera vez a través de un documento oficial la bendición de parejas del mismo sexo y en situación irregular para la iglesia católica, sin embargo, sigue firme en su posición en cuanto al matrimonio homosexual, marcando un cambio significativo en su enfoque pastoral.

La iglesia maracayera acogió con satisfacción este hecho

En este sentido, la iglesia católica de Maracay acogió con satisfacción este acto, considerándolo un paso importante hacia la inclusión y la no exclusión de ninguna persona, reconociendo el sentido pastoral de la bendición, brindando apoyo a todas las parejas.

Al respecto, Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay, indicó que en este caso no se está hablando necesariamente de sacramento, sino de bendición, algo que es cultural desde el principio de los tiempos.

Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay

“Un Padre mayor hace muchos años me decía que una bendición no se le niega a nadie. Nosotros en la pastoral que realizamos en Venezuela entendemos muy bien esto, porque pedir la bendición es algo cultural. Todos pedimos la bendición a nuestros padres, abuelos, tíos, padrinos y sacerdote”, manifestó.

Asimismo, precisó que el Vaticano ha dejado claro que dicha decisión no implica un cambio en su doctrina, sino que busca ofrecer un enfoque pastoral más inclusivo y compasivo con la ciudadanía, considerándolo como un gesto de acogida y acompañamiento, sin contradecir las enseñanzas fundamentales de la iglesia.

“Cuando alguien se acerca a la sacristía a pedir la bendición no se le pregunta su situación sentimental, ya que es algo muy personal. Simplemente se le da la bendición como oración de intercesión a sus peticiones, sin la necesidad de usar ningun ritual para eso”, acotó.

Recordó que en Europa y otros lugares del mundo, por ser otra realidad pastoral que no conocen el sentido de piedad popular de la bendición como expresión de amor, cariño y misericordia en espacios donde la bendición solamente la imparten con el ritual litúrgico y si no está en el libro bendicional, no se hacía.

“Podemos decir que la iglesia está definiendo la importancia de la bendición como un práctica no excluyente. La idea es que todos sean incluidos sin importan su condición”, concluyó.

HABLA LA FELIGRESÍA

Ante el anuncio realizado por el Vaticano, el equipo reporteril de elsiglo salió a las calles en la búsqueda de la reacción de la feligresía maracayera, quienes consideraron que dicho comunicado es un paso importante hacia la inclusión y el respeto de la diversidad en nuestra sociedad.

María Suárez dijo, “estamos en otros tiempos, la cosa está cambiando, si la iglesia acepta eso está bien. Nosotros no somos quien para juzgar, vivimos en un mundo libre donde cada quien hace lo que quiera”.

Maryuri Fernández expresó, “tengo entendido que es sólo una bendición. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, mientras no le hagan daño a nadie no hay problema. Estamos en pleno siglo 21 y las cosas han cambiado mucho”.

Julián Torrealba, “si la iglesia permite eso, está bien. En años anteriores eso sería un escándalo, pero hoy en día donde se ven tantas cosas no creo que sea problema. En este mundo cabemos todos y podemos vivir tranquilamente”.

