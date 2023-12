El estudio Marvel, a cargo de producir las películas de queridos y populares superhéroes como Black Panther, Iron Man y Thor, acaba de despedir de sus filas a Jonathan Majors, el actor que había sido elegido para el papel de Kang, el antagonista central de la saga Multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel.

Marvel despide a Jonathan Majors tras el veredicto por acoso y agresión

Este lunes 18 de diciembre Majors fue declarado culpable de dos delitos menores de acoso y agresión a Grace Jabbari, su ex novia.

Según un reporte de Variety, la decisión de Marvel es el precedente profesional de más alto perfil hasta la fecha. Majors saltó a este multiverso en en el final de la primera temporada de Loki. Así se le abrió la puerta para que el intérprete de 34 años se convierta en una figura fundamental en el futuro del UCM.

Arrestaron al actor el 25 de marzo, por los cargo de acoso y agresión, luego de que Jabbari lo acusara de atacarla violentamente en el asiento de atrás de un vehículo. El asalto supuestamente ocurrió cuando ella leyó en el teléfono de Majors un mensaje que había recibido de otra mujer.

LESIÓN INSOPORTABLE

A decir de la mujer, el ataque le causó una lesión “insoportable” en su dedo medio derecho, y cuando salió del auto, Majors la golpeó en la parte posterior de la cabeza y luego intentó obligarla a regresar al auto, causándole un corte detrás de la oreja derecha.

Jonathan Majors negó haber agredido a Jabbari en el juicio por el caso que duró casi dos semanas. Su equipo de defensa más bien alegó que ella fue la agresora cuando le quitó el teléfono. No obstante, la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan mostró una serie de mensajes de texto inquietantes entre Majors y Jabbari como prueba, incluyendo uno en el que el actor aparentemente intentaba convencer a Jabbari de que no fuera al hospital por su herida en la cabeza.

Desde su arresto, ya habían despedido a Majors por su gerente de talentos, Entertainment 360, y su firma de publicidad, Lede Company. También lo desvincularon de varios proyectos cinematográficos, como la película The man in my basement, mientras que ha quedado por resolverse su participación en los títulos Da Understudy, de Amazon, y la película de Dennis Rodman 48 Hours in Vegas.

