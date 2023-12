Javier Castellano consigue doblete

El jockey venezolano Javier Castellano, consiguió dos victorias la tarde de éste del día sábado en el hipódromo de Aqueduct en Nueva York.

Javier Castellano, a pasos agigantados

Castellano, logró la primera de las fotografías en la segunda prueba de la tarde con el ejemplar Rocket and Rollen distancia de 1.400 metros en el cual hizo un tiempo de 1:23.35, y dio un dividendo de $8.60 a ganador, el ejemplar es del entrenador Brad Cox y es un producto de Bolt D’Oro en Shine Softly.

Luego en la octava prueba de la tarde y dentro de la serie de la New York Stallion Series Black Type, conseguiría la victoria en la competencia con un premio de $500.000 para dosañeros, con la yegua My She D Lady del trainer Carlos David, la cual pago $7.50 a ganador luego de recorrer 1.400 metros en 1:25.91.

Con los dos lauros de este sábado, Castellano suma 142 en el año y se coloca a ocho de las 150 en el año, cifra que ha conseguido en Estados Unidos en 22 de sus 25 campañas que ha completado hasta los momentos en los óvalos de Norteamérica, además que se coloca cerca de las 163 que hizo en el 2022, lo cual podría alcanzar o superar lo hecho el año anterior.

JOSÉ ARMANDO BRACHO DESTACÓ CON CUATRO VICTORIAS

Continúa el jinete José Armando Bracho, de una dinastía de hípicos de pura cepa, y en destacada campaña en los hipódromos estadounidenses al conquistar cuatro pruebas durante los últimos días en Mahoning Valley Race Course y Mountainner.

Bracho comenzó con tres visitas al recinto de ganadores el miércoles con No Más Cervezas en la primera carrera, Elie’sbigsecreat en la segunda y Light Up My Life en la quinta, para luego guiar de manera impecable el mismo día a Starship Nugget en la sexta de Mountainner.

De esta manera el destacado látigo criollo llegó a 113 lauros durante la temporada que está por finalizar y a la 584 de por vida en el Norte.

También te puede interesar: Johan Santana y Melvin Mora: ¡Bienvenidos a la inmortalidad!

Los otros criollos sobresalientes fueron, Samy Camacho y Samuel Marín triunfaron en Tampa Bay Downs, mientras que Mychel Sánchez se lució en Parx Racing y Carlos Andrés Olivero hizo lo mismo en Mountainner.Durante la jornada del jueves en Gulfstream Park triunfaron Samuel Camacho, Jorge Delgado, Emisael Jaramillo y Víctor Barboza júnior, quienes de nuevo mostraron el gran talento venezolano.

elsiglo

YG