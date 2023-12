La venta de los encurtidos que llevan las hallacas se han mantenido flojas en las primeras dos semanas del mes de diciembre en los principales mercados de Maracay, municipio Girardot y Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, donde los comerciantes deben ingeniárselas para captar la clientela y generar ganancias antes que finalice el año.

Venta de encurtidos para las hallacas están flojas

Joao De Castro, quien dirige un local dentro del Mercado Libre de Maracay, confesó que se ha mantenido lenta la salida de las aceitunas, pasas y alcaparras, productos que más demandan en esta época del año, a pesar de mantener precios razonables para la clientela.

“Actualmente tenemos las aceitunas con hueso a 100 bolívares; las rellenas en 220, alcaparras a 120 bolívares y los vegetales encurtidos en 180”, precisó el vendedor.

De Castro añadió que las actuales navidades no son como en años anteriores, ya que las familias venezolanas no preparan las exorbitantes cantidades de hallacas como antes. “Este diciembre no son como los de antes. Anteriorente las familias preparaban 100 hallacas, ahora como pueden preparan 10 o 20”, añadió.

Además acotó que eso se ve reflejado en la baja demanda de los productos. “Aquí antes llevaban de a kilo, ahora tú vez que compran 500 gramos y hasta 100”, dijo.

A pesar de esta realidad, el comerciante también mostró optimismo, manteniendo la fe alta esperando que las ventas mejoren esta próxima semana.

“Sí hay movimiento comercial, la gente está haciendo sus hallacas. Además, aquí llevamos 40 años ofreciendo estos productos. Mis padres iniciaron con este puesto, ahora yo lo mantengo, y los nietos de nuestros antiguos clientes vienen a comprar esos productos”, concluyó.

Por su parte, Yanet Gómez, quien también tiene su local en el Mercado Libre de Maracay, aseguró que las ventas de estos encurtidos siguen bajas. “Como tú lo ves, el mercado está solo”, relató.

No obstante, la comerciante mantiene la esperanza de que mejorará, teniendo desde ya pasas a partir de 120 bolívares el kilo. “Todos esperamos que mejoren estas semanas que vienen, vamos a ver como se mueve”, dijo.

MERCADO PERIFÉRICO

Si en el Mercado Libre de Maracay se ve poca fluidez de personas comprando, en el Mercado Periférico de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, el panorama es aún más deplorable, donde sólo hay tres locales que ofrecen los encurtidos que llevan las hallacas.

En estos puestos sólo el de Ailyn Sánchez fue el que nos ofreció información sobre los costos de estos productos, precisando que las pasas las ofrece a partir de 160 bolívares el kilo; las aceitunas rellenas a 200 y las alcaparras a 170.

“Las ventas aquí están bastante bajas para la época, en comparación con el año pasado”, recalcó la vendedora.

También te puede interesar:Hoy comienzan las misas de aguinaldo en La Victoria

Sánchez aclaró que ofrece mucho estos productos, ya que no ve el entusiasmo de los mariobricenses en preparar las hallacas, aunque confía que aumente las ventas antes del 24 de diciembre.

“Esperamos que mejoren las ventas y vengan a comprar más clientes”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

MM