La Navidad llegó en moto a la casa de Marikler Gómez

Y Marikler Gómez fue la ganadora de la moto, nueva de paquete, que elsiglo rifó para beneficio de sus fieles lectores, convirtiéndose en la tercera mujer en ganar este sorteo de forma consecutiva.

Efectivamente, la tarde de este viernes 15 de diciembre el edificio azul de elsiglo vibró de emoción con la realización del gran sorteo de la moto 0 kilómetros que el Matutino de los Valles de Aragua rifó entre sus fieles lectores a propósito de la celebración de sus 50 años como medio de comunicación líder en la región.

Durante semanas, nuestros lectores participaron en esta promoción, que les brindó la oportunidad de rodar en esta Navidad con una moto nueva de paquete, despertando así el interés de los aragüeños, quienes acudieron de manera masiva a depositar sus cupones en nuestra sede ubicada en la Av. Bolívar Oeste.

Llegó el día y desde muy temprano las personas se acercaron hasta el edificio de elsiglo con la intención de apostar a su suerte, en esta nueva oportunidad, que llenó de alegría a una familia maracayera.

La tensión se palpaba en el aire mientras se realizaba el sorteo, pero finalmente se anunció el nombre de la nueva ganadora, quien se suma a la lista de los afortunados que han ganado en los tradicionales sorteos de elsiglo.

Sin duda alguna, esta casa editorial, dirigida por el doctor Tulio Capriles Mendoza, continúa llevando alegría a los aragüeños con este tipo de iniciativas que no sólo buscan premiarlos, sino también generar un vínculo más cercano entre el periódico y su público.

LA LOTERÍA DE ARAGUA PRESENTE

El representante de la Lotería de Aragua estuvo presente en el gran sorteo de la moto 0 kilómetros que elsiglo rifó entre sus fieles lectores. Su presencia fue fundamental para certificar y validar el sorteo, garantizando la transparencia y la legalidad del mismo.

Durante el evento, el representante de la Lotería de Aragua supervisó cada etapa del sorteo, desde que se introdujeron los cupones hasta la selección del ticket ganador que estuvo a cargo de la niña Mariana. De esta manera, se aseguró de que todas las normas y procedimientos establecidos se cumplieran a cabalidad.

“Certifico plenamente que fue un sorteo limpio y transparente, donde resultó electa una ciudadana. Estamos felices porque se cumplió con lo establecido y esta chica tendrá su vehículo de dos ruedas nuevo de paquete”, precisó Cléber Arrieta, en presentación de la lotería local durante el sorteo.

Su presencia fue un respaldo importante para esta casa editorial y para todos los lectores que participaron en la promoción. Gracias a su profesionalismo y compromiso con la ética, se garantizó que el sorteo fuera justo y transparente.

Desde elsiglo, su colaboración y su valioso aporte en este importante evento. Comprometiéndonos a seguir trabajando juntos para ofrecer las mejores promociones a nuestra comunidad y fortalecer nuestra relación con nuestros fieles lectores.

HISTORIA DE UNA TRIUNFADORA

Quién diría que durante esa tarde ajetreada, la joven Marikler Gómez cumpliría con un sueño que la acompañaba desde la infancia, cuando su abuelita salía todos los días al kiosco más cercano para que entre ambas pudieran recortar los cupones en el periódico más reconocido del estado Aragua, el diario elsiglo, con la esperanza de ganar alguno de sus premios, además de llenar los criptogramas y la sopa de letras.

Esos recuerdos con aroma de café recién colado, delatando que las tareas de la mañana empiezan, un beso en la frente, un “Dios te bendiga” de la señora Noida Bastidas, quien ahora la mira con orgullo desde el cielo, parecen tener sentido.

Ahora una Marikler adulta, realizada pero con muchos sueños por cumplir, logró algo muy importante para las dos, ser la ganadora del sorteo y ahora es la dueña de una moto cero kilómetros, modelo jaguar con tablero electrónico y con un vivo azul, color icónico de esta casa editora.

BENDICIONES Y FE

La tarde de este 15 de diciembre, como un presagio de las bendiciones que traerá el 2024, Gómez recibió una llamada telefónica, “buenas tardes, le hablamos del diario elsiglo, ¿sabe por qué la estamos llamando?” Ella no lo dudó ni un segundo, su suegra horas antes ya le había hablado con fe, todo parecía ser algo planificado por alguien allá en el cielo, así que no pensó dos veces y todos los presentes en esa casa, los vecinos y todos los conectados en el en vivo de elsiglo, escucharon el grito de alegría: “¡Me gané la moto!”.

En pocos minutos, el equipo reporteril del Matutino de los Valles de Aragua estaba frente a la casa donde se encontraban en el barrio Santa Rosa, mientras ella no salía de la sorpresa y solo decía, “es una emoción muy grande”. Dejó la camisa de su esposo a medio planchar, a los niños a medio arreglar, con planes de salir a los quince años de una ahijada, para correr a reclamar su premio.

EL CUPÓN GANADOR

Es motivo de orgullo para cada pregonero o vendedor del diario saber que entregó el periódico portador del cupón ganador, así que Marikler y su esposo Yimmy hicieron especial mención a una amable señora que hasta el momento del cierre de esta edición impresa se desconoce su nombre, quien cada día, les apartaba su periódico colocándole a lápiz en la parte superior “El Catire”, para hacer referencia al apodo del esposo de la ganadora, que es un fiel cliente.

La pareja ya había depositado 38 cupones en el biombo que estaba en la sede de esta casa editora, al final de la avenida Bolívar, pero les habían quedado dos rezagados, así que Gómez le pidió a su compañero encarecidamente que los depositara la mañana del viernes, en vista de que ella estaba atareada y él, de manera jocosa, para que ella viera que sí cumplió con su palabra, le envió una foto segundos antes de introducirlos, esto sucedió a pocas horas para el sorteo, ¿habrá sido uno de esos el cupón ganador?

AFORTUNADA SUERTE

“Tengo suerte para estas cosas, hace poco me gané un concurso en el gimnasio, claro nada tan grande como esto, ahora soy testigo de que elsiglo cumple y de que esto es real, además me queda claro que la fe mueve montañas, yo tenía la corazonada de que esta vez sería la ganadora”, comentó la afortunada.

También, Gómez relató que para el concurso pasado, el día que fue a llevar los cupones, un periodista la abordó, le hizo algunas preguntas y para su sorpresa, allí estaba su foto en el periódico al día siguiente, una edición que aún guarda con cariño. “Esa vez estaba más pendiente con el concurso y el nombre de la ganadora en esa oportunidad era muy parecido al mío, así que por un instante se me paralizó el corazón porque pensé que era yo, luego me golpeó la realidad; así que esta vez participé pero dejé todo en manos de Dios, me puse a planchar y dejé el teléfono cargando, cuando sonó algo me decía que era la ganadora”, continuó Marikler.

DEL SUSTO A LA FELICIDAD

Por su parte, Yimmy Castro, esposo de la ganadora, relata que luego de llevar esos últimos cupones se abocó a diversas tareas pendientes que debía culminar antes de salir a la fiesta que tenían en la noche; estaban en la casa de su madre muy cerca de la suya.

“Hijo, ojalá se ganen esa moto”, le había dicho de la nada su mamá, cosa que le sorprendió, “las mamás saben, tienen un sexto sentido”, aseguró Castro, luego de conocer el resultado del sorteo.

El señor Yimmy estaba en el patio bañando a unos cochinitos que pertenecen a su familia, cuando escuchó un grito de su esposa, a lo que corrió preocupado, pero ese susto se transformó en asombro y felicidad, cuando logró descifras lo que decía de compañera de vida: “nos ganamos la moto”.

Él también lo sentía, tenía ese sentimiento de que algo extraordinario les pasaría esa tarde, “te lo dije”, fue lo que alcanzó a decir en el momento. “Ahora nos vamos a esa fiesta a celebrar doblemente, por la quinceañera y por mi esposa que recibió esta bendición, porque toda la familia está contenta”, precisó.

UNA FAMILIA FELIZ DE ESTE REGALO

Esta pareja tiene dos hijos, uno de 11 y otro de 8, los cuales esperaban en casa también felices por el regalo que el Niño Jesús le trajo a su mamá antes de tiempo. Pero también, la noticia corrió como la pólvora y la triunfadora a pesar de no haber tenido la oportunidad de avisar a su familia, empezó a recibir montones de llamadas de familiares y amigos: “te vimos en elsiglo, te ganaste la moto”, además de montones de mensajes de felicitaciones.

Marikler no sabe manejar motocicletas, pero su premio le pareció precioso y aseguró que no desea venderla, pues la suerte no se vende, sino aprender y manejarla, como si se tratara de amor a primera vista. Y es así como el Matutino de los Valles de Aragua alegró las navidades de otra familia aragüeña, premiando la fidelidad de sus lectores. No obstante, a los que piensan que esto queda aquí, solo podemos decirles, “este es solo el comienzo”.

