Las ventas de huevos bajaron en diciembre en Mariño

Comerciantes del municipio Santiago Mariño han reportado una baja en las ventas de huevos durante esta primera quincena de diciembre, según ellos, las personas tienen otras prioridades de compra en esta época del año, lo que ha afectado significativamente las ventas de este alimento proteico.

El huevo no tiene salida en Mariño

Y es que los vendedores afirman que las ventas de dicho rubro en esa jurisdicción han disminuido en 50% en comparación con el mismo periodo del año pasado, asegurando que esto se debe a que los clientes están enfocados en comprar otros productos como carnes, frutas y demás ingredientes para preparar los platos típicos de la temporada.

Anderson Farfán

Al respecto, Anderson Farfán, vendedor, indicó que en las últimas dos semanas las ventas de las “posturas de gallina” han estado lentas en el casco central de Turmero, situación que preocupa a los comerciantes, ya que esperan obtener un poco de la buena zafra de la época decembrina.

“La cosa ha ido lenta, entramos a diciembre y las ventas bajaron. La gente tienen otras prioridades, están concentrados en las compras navideñas, esperemos que con el pasar de los días las ventas mejoren, recordemos que en ocasiones, la gente le pone huevo a las hallacas, eso podría ayudarnos un poco”, aseguró.

En cuanto al costo del rubro, informó que el medio cartón tiene un valor de 100,00 bolívares, siendo esta la opción más buscada por su clientela, “se venden en presentación de medio cartón, ya que muy pocos buscan el cartón completo. También tenemos la opción de que se los lleven detallados porque entendemos la situación actual, no todos tienen para pagarlo así”, precisó.

COMERCIANTES PREOCUPADOS

Martín Carrillo

Por su parte, Martín Carrillo, conocido en zona como “el ñemero”, manifestó su preocupación ante el bajo movimiento en las ventas del huevo, destacando que en años anteriores era uno de los alimentos más buscados por los turmereños.

“Quizás la temporada influya un poco, pero de verdad que la cosa ha estado muy floja. No me refiero al comercio en general porque si se ve movimiento en la calle, pero específicamente en la venta de huevos, no se ha movido mucho y eso nos preocupa, ya que la mayoría somos padres de familia y necesitamos llevar el sustento a nuestros hogares, nosotros también queremos tener unas navidades bonitas”, refirió.

Sobre el costo del producto, comunicó que en su negocio ofrece la proteína en dos presentaciones, el jumbo en 100,00 bolívares y el criollo en 95.00 bolívares, de modo que las personas puedan adquirir el producto sin ningún problema.

“Viene la quincena y la gente termina de cobrar sus utilidades, esperemos que cuando eso suceda salgan a hacer sus compras e incluyan la “ñema” en su lista del mercado. Queremos tener un buen cierre de temporada y estamos seguros que con el favor de Dios así será”, auguró.

