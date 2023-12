Tras culminar su gira “Blanco y Negro”, la cual fue vio interrumpida por problemas de salud, el cantante guatemalteco le dice hasta luego a su público en una publicación de Instagram, pero que realmente sabe a un adiós sin regreso a los escenarios.

Ricardo Arjona se retira de los escenarios

El mensaje que tomó por sorpresa a sus fans contiene muchas frases en las que pone en manifiesto que además de los problemas que presentó en su columna y que lo obligan al adiós, se han sumado situaciones actuales de cómo se maneja hoy la industria en las que al parecer no se siente parte de ello.

ADIÓS A LOS ESCENARIOS

“Tendré que desaparecer para buscar un motivo más grande que este. Si no lo encuentro prefiero no volver”, dijo en parte de su despedida.

“No coincido con la industria. Soy demasiado de a pie para este viaje con las estrellas”, señaló igualmente el cantautor que recorrió Europa, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica con su última gira “Blanco y Negro” que logró innumerables “Sold Out” y que culminó en Chile.

“Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable, en un tipo defensivo y aislado, a fuerza de todos los palos que llevé cuando empezaba, Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo, y después de eso solo le sonreí a los que me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo y hay tanto de eso alrededor”, continuó.

LA FAMILIA

Luego se refirió a los que lo hacen feliz. “Mi familia y mis amigos son mi guarida y mi felicidad. No me falta nada, es más, me sobran cosas”.

Y finalmente se dirigió a sus fans que lo acompañaron. “A usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero”, publicó.

En este último post de despedida, Arjona agradeció el apoyo de sus seguidores y se despidió como “Seco”, no de una manera seca, sino como “Seco”, así como lo llaman las personas que lo quieren.

“La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó (…) Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen ‘Seco’, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, publicó a manera de agradecimiento a sus fans, e incluso agregó palabras de agradecimiento para su equipo que lo acompañó “a no estar solo” en todo su recorrido.

AGRADECIMIENTO A LOS FANS

En el mensaje Arjona realmente comenzó por agradecer a los fans lo fácil que se le hizo cumplir con una tarea que le parecía improbable en el escenario. “Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo un maratón en la pasarela más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy, será el último concierto de BLANCO Y NEGRO.

A Todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje, posponiendo una cirugía urgente, muchas gracias.

Llevo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos”, publicó Arjona quien ahora sí podrá someterse a la cirugía que se ha ido posponiendo.

PROBLEMAS DE SALUD

Como se pudo leer en su mensaje, los problemas de salud son el motivo primordial de esta difícil decisión que lo lleva a su despedida. El cantante de 59 años ya había anunciado en otro comunicado del pasado 9 de septiembre, que se había visto obligado a hacer una pausa en su gira por una “crisis médica” que estaba atravesando y que eso afectaba las fechas que tenía pendiente en el último tramo del recorrido. Dijo que por el momento varios de los conciertos que tenía previstos a partir del 15 de septiembre en Argentina, Chile y Bolivia tenían que modificar las fechas.

Tras esa pausa, dos días después Metamorfosis anunció las nuevas fechas y los conciertos se fueron dando gracias a las infiltraciones a las que Arjona se vio obligado hacerse para mantenerse en pie y cumplir con su público, algo que reiteró en esta última publicación. “A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias”, señaló.

BLANCO Y NEGRO

Su gira “Blanco y Negro” de 2022 y 2023 en la que compartió con sus seguidores fieles e incluso con las más atrevidas que se despojaron de sus prendas en pleno concierto mientras interpretaba su éxito “Desnuda”, también llegó en par de ocasiones a la ciudad de Los Ángeles, donde cantó en el Crypto.com Arena en compañía de dos de sus hijos que disfrutaron uno de sus conciertos desde el público.

También te puede interesar: Se cumplen 43 años del asesinato de John Lennon

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona publicó además el libro “Blanco y negro”, en el que además de plasmar reflexiones y confidencias sobre su vida, incluyó los CDs de sus álbumes “Blanco” y “Negro” y una galería de fotografías que llegó a las manos de sus fans.

elsiglo

YG