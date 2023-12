La tecnológica OpenAI y el grupo editorial alemán presente en más de cuarenta países Axel Springer anunciaron este miércoles una unión para ofrecer noticias en el chatbot con inteligencia artificial (IA) ChatGPT.

OpenAI se une a un grupo editorial internacional para ofrecer noticias en el ChatGPT

“Axel Springer es la primera editorial a nivel mundial que se asocia con OpenAI para lograr una integración más profunda del periodismo en las tecnologías de IA”, destacan las empresas en un comunicado conjunto.

Ahora los usuarios de ChatGPT podrán acceder a “resúmenes de contenidos de noticias globales seleccionados de las marcas de medios de Axel Springer, como Politico, Business Insider, Bild y Welt, incluido el contenido de pago”.

“Las respuestas de ChatGPT a las consultas de los usuarios incluirán enlaces a los artículos completos para mayor transparencia y más información”, anota el comunicado.

Mathias Döpfner, director general de Axel Springer, destaca que esta asociación “ayudará a brindar a las personas nuevas formas de acceder a contenido de noticias de calidad en tiempo real”.

ChatGPT

En los últimos catorce meses, ChatGPT ha alcanzado una gran popularidad y conseguido que Microsoft invierta 13.000 millones de dólares.

No obstante, también ha recibido críticas por errores en sus respuestas y haber usado sin permiso información en internet de todo tipo para entrenar a su modelo de IA.



Este año, los escritores George R.R. Martin, John Grisham y Elin Hilderbrand, entre otros, han denunciado a la tecnológica OpenAI por violar sus derechos de autor y por un “robo sistemático a escala masiva” de sus obras.

Esta no es la única denuncia de este tipo a la que se enfrenta OpenAI. Este año, la humorista Sarah Silverman y los autores Christopher Golden y Richard Kadrey demandaron a OpenAI y Meta por infringir los derechos de autor para entrenar GPT-4 y Llama 2.

También te puede interesar:Microsoft estudia usar energía nuclear para un centro de IA

En agosto, OpenAI dijo que los propietarios de páginas web ahora pueden bloquear su rastreador web, para no permitir que su contenido sea usado para adiestrar sus modelos de IA.



Varias páginas, incluidos editores de noticias como The New York Times, lo han hecho y han impedido así que OpenAI extraiga sus datos.

EFE

MM