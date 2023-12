La esperanza y la fe es lo último que se pierde. Esos sentimientos están presentes en los aragüeños e incluso habitantes de otras regiones de la nación, que continúan depositando sus cupones en el biombo de la suerte para participar en la gran rifa de la moto 0 kilómetros que elsiglo realizará mañana viernes, 15 de diciembre.

Esperanza y fe reinarán mañana en la rifa de la moto de elsiglo

Como es de costumbre en este tipo de eventos, las expectativas están por todo lo alto, siendo esto reflejado en cada uno de nuestros lectores, que compran, leen y replican la información que siempre elsiglo plasma en cada una de sus ediciones.

Por esta razón, el Matutino de los Valles de Aragua premia la fidelidad de su pueblo, ya que esta empresa que tiene más de 50 años informando sobre el acontecer de la región, es “como las caraotas y el blue jeans, nunca pasa de moda”, según lo dicho por nuestro fiel lector José Colmenares en nuestra edición anterior.

LA FE MUEVE MONTAÑAS

Durante esta semana se observó como entraban y salían las personas de la oficina de avisos de elsiglo, a depositar sus cupones en el biombo donde más de uno dijo, “tengo fe, con eso se puede todo”.

En este contexto, Pablo Albino, quien llegó al estado Aragua el año 1992, sostiene ese pensamiento cuando llegó en su bicicleta a dejar los cupones en nuestra sede.

Pablo Albino

Albino nos comentó que antes podía traer más cupones, pero la situación país lo limita. No obstante, confía que uno de los cupones que dejó sea el seleccionado, teniendo fe que recibirá la tan anhelada llamada para que le digan “usted es el ganador”.

“Un vecino que vivía en el sector 9 se ganó un carro, no sé que marca o modelo era, pero se lo ganó”, expresó el ciudadano, quien reside en el UD-16, bloque 3 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry.

ElSIGLO PREMIA

El ciudadano está contento de que elsiglo una vez más premie a sus lectores, agradeciendo el esfuerzo que hace esta empresa comunicacional por los aragüeños. “elsiglo sigue siendo tradición en Aragua; es una motivación para uno tener una alegría y tener la suerte de ganarse la moto”, dijo.

Por su parte, Otilio Mendoza, quien viajó en autobús desde San Francisco de Asís, municipio Zamora, tiene fe de que uno de sus cupones sea el anunciado mañana a las 4:00 pm durante el sorteo.

Otilio Mendoza

“Siempre que elsiglo haga sorteo yo vengo a participar. Toda la vida he participado”, dijo el ciudadano.

Mendoza manifestó su alegría de que el Matutino de los Valles de Aragua vuelva a realizar otra rifa, recordando el último sorteo donde rifaron una moto a principios de este 2023.

“Tenía mucho tiempo que no se hacían rifas así continuas. Antes era un carro, bicicletas, hasta cocinas”, comentó.

El señor Mendoza expresó que de ganarse la moto nueva de paquete, la usará para hacer sus diligencias personales, siendo necesario para él que habita en una zona rural de nuestra región.”Para trabajar y comprar mercancía. Uno vive lejos y para comprar la verdura cuesta, y es mejor buscarla en el campo”, comentó.

LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE

También la esperanza es el sentimiento que se percibe en cada uno de los lectores que llega con sus cupones, y eso es suficiente para cada participante, quienes esperan tener suerte este viernes.

Uno de ellos que desea ganar es Gabriela Arcila, quien reside en el sector San Agustín del municipio Girardot, aclarando que espera contar con la misma suerte de una de sus familiares.

Gabriela Arcila

“En los años 80 mi madrina se ganó en una rifa el carro”, comentó Arcila, esperando que el destino sea igual al de su pariente.

Arcila fue clara en asegurar que elsiglo sigue siendo la referencia comunicacional en Aragua y Venezuela. “Es tradición y es muy importante, porque nos facilita las noticias de farándula y todo tipo de cosas”, añadió.

Acotó que esta casa editorial es responsable en entregar los premios, recalcando que su madrina contó con un carro nuevo gracias a esta empresa comunicacional. “elsiglo sí recompensa al pueblo, y si llego a ganar usaría esta moto para ir comprar la mercancía”, destacó.

En este sentido, Omar Antonio Graterol, residente de la comunidad San Vicente, explicó que estuvo visitando la sede desde la primera semana cuando se anunció la fecha del sorteo, y en cada visita deja varios cupones.”Hoy deposité dos cupones, pero desde que comenzó el concurso deposito tres, cinco y así hice”, dijo.

Graterol aseguró que la rifa es una ayuda para la gente, en especial a aquellas que no tienen los recursos económicos para costearse una moto. “Yo usaría la moto para trabajar en mi comercio, vendo café, entre otros productos”, agregó.

María Jaramillo – Esperanza y fe reinarán mañana en la rifa de la moto de elsiglo

Asimismo María Jeremías, es otra que está esperanzada en rodar por las calles de Aragua en una moto nueva. “La razón es a ver si tengo la suerte de ganarme un premio para estar aquí en Maracay, ya que el transporte es muy pesado”, comentó.

PARA NO ESPERAR EL BUS

Otra razón que tienen algunos de los participantes, es que se cansan de abordar cada una de las camionetitas para llegar a su destino, siendo este otro motivo por el cual se animaron a llevar sus cupones.

Hercio Matute, quien viaja todos los días en autobús desde San Carlos al centro de Maracay por cuestiones de trabajo, dijo: “La moto me sirve para dejar de pagar pasaje, porque está muy caro”, expresó.

Hercio Matute – Esperanza y fe reinarán mañana en la rifa de la moto de elsiglo

También agradeció a elsiglo por volver a retomar las rifas, haciendo mención de los que en otra época eran frecuentes. “Siempre he participado y bueno esta es la de la suerte, a la tercera es la vencida”, dijo.

Además acotó que el sorteo es bueno para ayudar al pueblo. “Por lo menos que uno se gane un vehículo y que no tenga recursos para eso, sería maravilloso”, agregó.

Invitó a los aragüeños a que vengan hoy al edificio azul de la avenida Bolívar Oeste de Maracay, a depositar sus cupones, “tienen chance hasta este viernes a las 3:50 p.m. Que vengan que aún hay tiempo y que tengan esperanza que es lo último que se pierde”, aclaró.

VISUALIZANDO EL PREMIO

Siempre habrá un motivo para participar en una rifa, pero generalmente la persona qu gane la usará para el trabajo o para un viaje, sea solo o en compañía de los amigos y familiares.

Y por estos objetivos los participantes tienen precisado ya el premio, confiados que se la llevarán a su hogar.

En este contexto, Álvaro Ángel y Jaquelín Muñoz, residentes del sector Las Acacias de Maracay, quienes de ganar la moto viajarán a Ocumare de la Costa para celebrar.”Esta moto se la vamos a regalar a nuestro hijo, para que se ayude en su trabajo”, comentaron.

Álvaro Ángel y Jaquelín Muñoz – Esperanza y fe reinarán mañana en la rifa de la moto de elsiglo

Además, pidieron a los maracayeros a que participen que tienen aún oportunidad. “Vengan, que las posibilidades las tenemos todos”, dijo la pareja.

Igualmente, Tamara Narváez, quien viene de Mariara, estado Carabobo, está segura de que la moto se la llevará a esos lares. “Hay muchas esperanzas, porque la moto me la llevaré a Mariara. Esta es la tercera vez que participo, y si viene una cuarta o una quinta, allí estaré”, expresó.

Tamara Narváez

Linet Pinto, residente del barrio 23 de Enero de Maracay, fue clara al decir que la moto azul ya la visualiza como suya. “Es primera vez que participo en este evento, siempre lleno los tickets y no me da chance de traerlos, pero esta vez sí me animé a participar”, comentó.

La joven aclaró que dejó solo un cupón, pero está confiada de que ese será el que leerán en la transmisión en vivo por la cuenta de Instagram @elsiglocomv.”Las personas pueden venir a depositar los tickets y puedan ganarse esa espectacular moto”, agregó.

¡VAMOS A INTENTARLO!

Lorenza de Polanco, quien vino desde Mantecal, estado Apure, a dejar sus cupones para regalarle la moto a su amado esposo, quien trabaja en el campo y necesita desplazarse por lugares bien extensos. “Mi hija está aquí en la avenida Mariño, y es la primera vez que estoy participando en una rifa, para que mi esposo se lleve esta moto”, dijo.

Lorenza de Polanco

Por su parte, María Alejandra Hurtado, quien es docente de vocación, llegó con un solo cupón, siendo el de la esperanza y la ayudará a salir de un difícil momento económico. “Uno hablando con uno mismo, me dije, vamos a buscar las herramientas para salir un poco de esta situación que estamos viviendo. Me acerqué hacia un kiosco, vi el periódico, que tenía tiempo que no lo compraba, y mientras lo leía vi que están haciendo una rifa de una moto, y con eso se puede hacer mucho”, dijo.

María Alejandra Hurtado – Esperanza y fe reinarán mañana en la rifa de la moto de elsiglo

Al conocer sobre este sorteo, decidió recortarlo y llenarlo para depositarlo, esperando tener suerte de ganar. “Vamos a intentarlo, sólo hay que tener la fe y decidí participar”, comentó.

ESPERANZA Y FE

Por último, Mireya de Jesús Alvarado, quien reside en Residencias Cantaclaro, municipio Girardot, dijo que como fiel seguidora de elsiglo, aprovechó la oportunidad para recortar ese cupón y participar.”De ganarse la moto la manejará es mi esposo, y yo también aprovecharía. Ese sería un buen regalo para él, para que no sigamos a pie”, añadió.

Mireya de Jesús Alvarado le regalará la moto a su esposo si gana

También te puede interesar: El viernes es la rifa de la moto 0 kilómetros de elsiglo

Finalizó extendiendo una invitación a todos los aragüeños que aún tengan sus cupones a acercarse a la sede del diario elsiglo ubicada en la avenida Bolívar Oeste de Maracay, para que depositen sus tickets y participen por la flamante moto 0 kilómetros. “Aprovechen de participar en esta rifa, que no cae mal ganarse una moto”, finalizó.

LINO HIDALGO | elsiglo

YG