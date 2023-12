El cantante Romeo Santos, quien debía presentarse a las 8:00 p.m. del domingo 10 de diciembre en La Carlota (Caracas), comenzó su concierto a las 4:00 a.m. de este lunes y responsabilizó a la empresa productora del show por el retraso.

Romeo Santos responsabilizó a la productora por ocho horas de retraso de su show en Caracas

Los fanáticos del ‘Rey de la bachata’ se vieron obligados a esperar más de ocho horas después de la hora pautada para el evento. Gran parte del público se retiró del sitio después de la medianoche, de acuerdo con los reportes en las redes sociales.

Un hecho similar le ocurrió al artista durante su concierto en Aruba antes de viajar a Venezuela. Santos dijo que en ese país también terminó subiendo al escenario a las 4:00 a.m. por unas fallas de logística que, según señaló, involucran a la misma compañía organizadora del evento en Caracas, a la cual, pese al señalamiento no mencionó.

“Es una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia el público, mis músicos, mis técnicos y este servidor. Yo llevo 26 años de trayectoria, pueden informarse, nunca le he faltado el respeto a mi público ni he llegado tarde”, apeló Santos tras comenzar su show en La Carlota.

Descontento en las Redes Sociales

Aunque muchos fanáticos decidieron permanecer en el espacio esperando a su artista, las quejas en las redes sociales no se hicieron esperar, aunque Santos agradeció la paciencia.

“Esperar hasta las 4 a.m. fue la vaina más irrespetuosa y abusadora que he vivido en mi vida para ver a un artista, y aunque estaba lista para quemar a Romeo, solo confirma lo que ya sabía: que producción tan asquerosa. Se cuenta y no se cree”, escribió una asistente al concierto del dominicano al postear el video con la disculpa.

También te puede interesar: Barbie lidera las candidaturas en los Globos de Oro

elsiglo con información de El Universal

LG