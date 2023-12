César Pérez Vivas “Estamos listos para la ruta electoral de 2024”

El dirigente político César Pérez Vivas estuvo de visita en Maracay durante la mañana de este lunes, donde ratificó el compromiso de la Unidad Democrática con la candidata presidencial María Corina Machado, destacando la importancia de la participación ciudadana de los venideros comicios de 2024, a pesar de la hostilidad de la actual administración.

César Pérez Viva aseguró que se encuentran listos para la ruta electoral de 2024

Durante su visita, Pérez Vivas se reunió con líderes locales y miembros de la sociedad civil para discutir estrategias y fortalecer la unidad en la lucha por la democracia en Venezuela. Asimismo, animó a los ciudadanos a organizarse y participar activamente en los procesos electorales, como una forma de defender sus derechos y libertades.

“Seguimos reiterando al pueblo de Aragua que todos nosotros, los que competimos limpiamente en la primaria, estamos firmemente unidos alrededor de María Corina. Ella no está sola, a pesar de que la dictadura la hostiga, la persigue y pretende impedir que su tarea política se concrete plenamente en el país”, dijo Pérez Vivas.

De igual modo, informó que actualmente se encuentran en un proceso de orientación política y de animación a los ciudadanos y a los dirigentes, con los cuales se unificarán para la participación en las presidenciales de 2024.

“Los venezolanos que están atentos al curso de los acontecimientos pueden tener confianza de que vamos a estar presentes en todas la mesas. Esta elección no será un reflejo, será una competencia firme porque toda la sociedad le hará frente”, precisó el dirigente.

De igual modo, señaló que como unidad se encuentran en pleno desarrollo de las actividades que les permitirá organizar el más poderoso movimiento ciudadano de la historia venezolana para cuidar un proceso electoral, por lo que alertó que el Gobierno nacional busca la no realización de los comicios por miedo a los resultados.

“Desde Maracay le decimos a Maduro que se cuente, no sigas huyendo del proceso, no sigas inventando excusas ni hostigando. Venezuela necesita un cambio, no soporta un periodo más de Maduro y sus camaradas en el poder, es conveniente para todos que haya un cambio en paz y en democracia”, aseguró.

“EL 2024 SERÁ ELECTORAL”

Precisó que la ruta de la Gran Alianza Democrática será el camino electoral, por lo que esperan que para el próximo 2024 se cumpla con la agenda y se establezca un proceso claro y transparente.

“Maduro podrá inventarse cualquier excusa, un conflicto con Guyana, el bloqueo. Él no tiene otra salida sino la democratica y nosotros estamos listos y dispuestos para ir a votar”, apuntó.

Aseguró que desde siempre, la Unidad ha defendido a capa y espalda el Esequibo, siendo el Gobierno el causante de toda la situación que se ha registrado con el Estado de Guyana, “yo hice una campaña en 1985, donde educamos a la gente sobre el Esequibo, esa zona en reclamación que es nuestra. Nuestros gobiernos defendieron el Esequibo”, aseguró.

APOYO ROTUNDO A MARÍA CORINA MACHADO

Pérez Vivas destacó que la Unidad es fundamental para lograr un cambio real en el país y que es necesario trabajar juntos para superar los obstáculos y alcanzar la libertad y la justicia para todos los venezolanos, reiterando así su compromiso con la causa democrática y su apoyo a María Corina Machado como candidata presidencial.

También te puede interesar: Jueces y juezas de Maracay celebran su día en la Catedral

“El Gobierno se inventó ese referéndum el 3 de diciembre para que a la gente se le olvidara que aquí hubo una primaria el 22 de octubre, las cuales fueron hostigadas y acosadas, sin embargo, por encima de todo ese hostigamiento, más de 2 millones de venezolanos respaldan a María Corina Machado”, resaltó.

Finalmente, aclaró que se encuentran convencidos en la ruta del cambio de cara a los comicios de 2024, por lo que seguirán llevando el mensaje de unidad y democracia a cada rincón de Venezuela.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA

MVV