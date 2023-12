Génesis Leal, es una destacada médico y atleta venezolana de la disciplina de paranatación, quien ha dejado una huella imborrable en el mundo del deporte con su coraje y determinación para superar las adversidades. Su historia de superación es un ejemplo inspirador para todos.

La historia de una atleta venezolana que superó todas las adversidades

Génesis y su hermano gemelo nacieron con un desafío excepcional por delante. Debido a complicaciones en el vientre materno, a Génesis le tuvieron que amputar la pierna derecha poco después de su nacimiento. Crecer con una discapacidad fue un desafío para ella, y enfrentarse a la idea de que esta situación podría ser una limitación, fue su mayor preocupación.

Sin embargo, Génesis encontró en la natación una pasión y una vía para superar cualquier obstáculo. A los cinco años comenzó a nadar y desde entonces no ha parado. Su dedicación y esfuerzo la llevaron a conformar la selección nacional de paranatación y a representar a Venezuela y al estado de Aragua en innumerables ocasiones.

En su vida como atleta ha representado a Aragua en múltiples ocasiones: “Eso es infinito, obviamente he ido a los Juegos Paranacionales, yo también me dedico a la disciplina de aguas abiertas y no solamente estoy en la paranatación, sino que también compito con los adultos convencionales en la disciplina de aguas abiertas, las pruebas de tres, cinco o diez kilómetros. Entonces este ya ha sido de larga trayectoria, pues estoy compitiendo como desde los 12 o 13 años aproximadamente”, afirmó la atleta.

Atleta destacada

Ella demostró un talento sorprendente en la piscina y se convirtió en una atleta destacada en su disciplina. Su enfoque y determinación la ayudaron a alcanzar logros notables, siendo su participación en los Juegos Parapanamericanos de Chile 2023, uno de los momentos más destacados de su carrera.

Preguntándole acerca de su participación en los Parapanamericanos de Chile, Leal afirmó, “llegaron unos federativos y me dijeron mira existe la posibilidad de que a medida que vayas avanzando en el tiempo, puedas representar el país y eso me llamó bastante la atención, yo siempre lo quise, me lo propuse y hasta el sol de hoy estoy orgullosa de hacerlo y lo volvería hacer mañana y siempre”.

Génesis compitió en diversas pruebas en los juegos, demostrando su habilidad y compromiso. Su historia de superación y su dedicación al deporte la convierten en un modelo a seguir para muchos jóvenes deportistas venezolanos. No sólo ha dejado una marca en la escena de la paranatación del país, sino que también ha inspirado a otros a perseguir sus sueños sin importar las dificultades que puedan enfrentar.

Reconocimiento

A su llegada de Chile, Génesis fue reconocida por el Comité Paralímpico Nacional y de la mano del Presidente de la República recibió un reconocimiento por su entrega y por dejar en alto el nombre de Venezuela, más allá de las fronteras.

Además de ser una atleta consumada, Génesis también es médico, lo que muestra su dedicación por ayudar a los demás y marcar una diferencia en el mundo de la salud. Asimismo, es entrenadora en la academia Velas, un proyecto que se formó durante la pandemia y que hoy es una realidad para la formación de los futuros tritones y sirenas del estado.

