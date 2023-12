Brote de aguas servidas en la calle Villapol de El Consejo

El continuo colapso en la red de cloacas con consecuencias sanitarias importantes, ha sido el factor denominador en los últimos años en El Consejo, municipio José Rafael Revenga; concretamente en la calle Villapol, donde las aguas residuales circulan libremente por toda la zona.

El problema representa un foco de contaminación

Las aguas putrefactas recorren gran parte de la vía

La laguna de aguas servidas son el factor denominador

Ante este cuadro de contaminación, los vecinos y transeúntes denunciaron estar molestos con este inconveniente, el cual los aqueja desde hace por los menos 3 meses, sometiéndolos a convivir con olores putrefactos y además a entorpecerle su libre tránsito, pues no pueden desplazarse a cabalidad por la vía. Esto sin dejar a un lado el latente foco de enfermedades.

“Ya estamos cansados de hacer denuncias, reportar la rotura de tuberías y el bote de cloacas, pero sinceramente no nos paran. Hemos hecho cualquier cantidad de cartas y llamados de atención y ninguno ha sido atendido con efectividad. Sólo vienen dizque arreglan, y se van”, expresó Ricardo Pérez, quien reside en la zona.

Asimismo, los afectados de la calle Villapol explicaron que aparte de los malos olores y la presencia abundante de moscas y zancudos, las enfermedades también se han hecho presentes en el sector, a niveles que según su percepción son preocupantes.

“La gente se está enfermando casi que todos los meses con gripe, fiebre y erupciones en la piel, presumimos que todo es producto del brote de las cloacas que circulan libremente por la zona y que se estancan en todos los huecos que hay; convirtiéndolos en lagunas de aguas negras”, agregó María Rodríguez.

Paralelamente, comentaron que la calle sufre el deterioro constante, el cual se acentúa aún más la dificultad. “Por aquí no hacen una fiesta de asfaltado hace años, lo que incrementa que el agua se quede por todos lados, ocasionando el deterioro de la capa asfáltica y como consecuencia la gran cantidad de cráteres. Estamos viviendo en la desidia”, puntualizó Mario López.

Para finalizar, los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades pertinentes a que se apersonen a la zona y verifiquen lo que ocurre y de esa manera hagan un estudio exhaustivo y consigan soluciones efectivas. “Ya necesitamos que de verdad nos ayuden, no queremos pasar navidades hediondos. Hace como dos semanas vinieron como a limpiar y se fueron. Eso no ayuda, porque ahí mismo está todo lleno de esa agua, porque no deja de botar”, exclamaron.

