Gobierno utiliza disputa del Esequibo para evadir las presidenciales

Para los integrantes de la plataforma política Aragua en Red, asociación civil sin fines de lucro, que trabaja y opina apegado a la Constitución y las leyes. Por esta razón, no duda en expresar su descontento por la muestra de mal gobierno que ha hecho que más de 8 millones de venezolanos hayan abandonado su patria.

Edgar Capriles apuesta por un futuro productivo para Venezuela

Para el vocero de la plataforma, Edgar Capriles, en los últimos meses han quedado claras dos muestras del repudio que los venezolanos siente por esta gestión gubernamental. La primera, la jornada conocida como “la Primaria”, donde se escogió al candidato que se le va a oponer a este desastre de gobierno y hubo una gran participación, los centros de votación estaban congestionados y la gente estaba alegre, había gran camaradería y unidad.

Y el segundo evento, el del referéndum consultivo reciente del 3 de diciembre por el Esequibo, que no salió nadie, convocado por Miraflores y no salió nadie. Y vienen las autoridades nacionales a decir que en el primero no participó nadie y en el segundo participaron más de 10 millones y medio de ciudadanos. Ese desparpajo con el que mienten es parte de lo que hay que cambiar en el país.

Destacó el vocero que no sólo hay que generar un cambio de gobierno, también hay que dejar atrás la práctica política de mentir, de estar haciendo trampas, engaños, que es lo que ha caracterizado la política de este gobierno y que en el futuro la política sea el accionar de gente que habla honestamente con valores y principios.

“Lo que nosotros queríamos señalar es que ya con esas dos demostraciones, lo que le ha pedido Venezuela a Maduro es que abandone el gobierno, que renuncie, que deje de producirle sufrimiento a los ciudadanos, a los venezolanos de a pie, que es un pueblo honesto, luchador y que permita que podamos avanzar y progresar en el futuro”, explicó Capriles.

EL ESEQUIBO Y LA POLÍTICA

Para el dirigente, las acciones recientes anunciadas por el Gobierno Nacional en el tema del Esequibo y que parten como mandato del referéndum consultivo, son medidas de alto riesgo que pueden terminar en escaramuzas que se sabe cuándo empiezan y no se saben cuándo y cómo terminan.

El pueblo se cansó de este gobierno, dijeron los voceros de Aragua en Red

Para Capriles, pareciera que las medidas la han tomado para evitar que se realicen las elecciones, eso lo dice todo el mundo y las declaraciones del régimen apuntan en esa dirección. De igual forma, con respecto a las inhabilitaciones, Capriles reconoció que negociar con el Gobierno siempre deja el sabor del fraude presente.

GENTE TRAMPOSA

“Siempre hay que pensar que puede haber una trampa cuando estamos interactuando con gente tramposa, pero entendemos que está metida la comunidad internacional y ésta debe velar por el respeto a la Constitución de Venezuela y esa Constitución no le permite a la Contraloría inhabilitar a nadie, tienen que tener las personas un juicio con una sentencia firme y definitiva para poder ser inhabilitados”, explicó Capriles.

En este caso, a María Corina no le han notificado y si no ha la notifican no puede haber inhabilitación, porque eso se supone, la ley establece un procedimiento, entonces tendrían que notificarle, abrirle el procedimiento para que ella vaya a defenderse, si no le han notificado, cómo va a ir, destacó.

Para culminar, Capriles señaló que todas estas maniobras son expresión del terror que tienen porque saben que van a perder y vamos a ganar los venezolanos y se va a producir un cambio, van a venir mejoras y vamos a hacer que el país vaya mejorando progresivamente.

“Trabajaremos juntos para restablecer los niveles de calidad de vida, somos optimistas, vamos a mejorar, pero para poder mejorar tenemos que salir de quienes han generado esta crisis humanitaria terrible”, concluyó Capriles.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

MV