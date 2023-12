Vanessa Hudgens se casó con Cole Tucker en una boda en plena selva maya

Este pasado fin de semana, Vanessa Hudgens se casó con el jugador profesional de béisbol Cole Tucker en Tulum, México. La actriz y empresaria conoció al deportista y jardinero durante una meditación Zoom dirigida por Jay Shetty, un ex monje convertido en autor británico y gurú del estilo de vida, allá por octubre de 2020. “Yo estaba literalmente en el Zoom con mi amiga, y empecé a preguntarle si sabía quién era él. Ella nunca lo había visto antes”, recuerda Vanessa. “Así que procedí a buscar en el cuadro de Zoom para averiguar su nombre y lo encontré en Instagram-y él envió un DM al día siguiente”.

Después de salir durante tres años, se comprometieron junto a la Torre Eiffel de París en febrero de 2023. “Es la ciudad más romántica del mundo”, dice Vanessa. “[Pero] me sorprendió mucho. Dejé caer que ése sería el lugar ideal, pero me olvidé de ello porque no quería tener expectativas en el viaje. Sólo quería disfrutarlo por lo que era, y me pilló completamente desprevenida”. Cole le propuso matrimonio con un diamante ovalado en una fina alianza de oro. “Dejé caer indirectas sobre mi anillo”, explica Vanessa. “Yo decía: ‘Quiero una alianza de oro con un diamante ovalado’. Todos los que me conocen sabían lo que quería. Así que se lo dije, y él dio un paso más allá y lo hizo aún más bonito de lo que yo pensaba.”

El lugar fue difícil

Una vez comprometidos, fijaron la fecha del 2 de diciembre de 2023 para su boda y eligieron la Ciudad de las Artes Azulik en Tulum, México, como lugar de celebración. “El proceso de planificación fue definitivamente abrumador”, admite Vanessa. “Sabía que nunca había estado en una boda como la que yo quería para mí, así que tuve que salirme de lo habitual. Encontrar un lugar de celebración fue lo más difícil. Sabía que no quería hacerlo en la playa, ni en un salón de baile, ni en un granero, todas eran sitios que no quería. En cambio, quería estar rodeada de naturaleza, verdor y follaje”.

Vanessa seguía al hotel Azulik en Instagram desde hacía mucho tiempo: “Uno de mis mejores amigos acababa de terminar un espectáculo en Broadway y me preguntó dónde podía ir de vacaciones. Estaba viendo Instagram justo antes de que él llamase y le propuse ir a Azulik, ese lugar es tan bonito…”, cavila. “Le dije a Cole: ‘Quizá podríamos ir aquí en nuestra luna de miel… haríamos unas fotos tan estupendas’. Espera, ¿quizá podríamos casarnos aquí?”.

Quería casarse en un lugar cálido

La actriz estaba trabajando sin parar en la última película de la franquicia Bad Boys en ese momento, pero necesitaba volar a Tulum para una visita al lugar de rodaje. “Yo estaba como ‘¿Sabes qué? Incluso si no es ese hotel, estoy segura de que voy a encontrar otro que podría funcionar”, dice. “También sabía que quería casarme en un lugar cálido, y nuestras opciones para casarnos eran muy pequeñas porque la temporada [de béisbol] de Cole es muy larga. Sentí que iba a ser México. También quería un lugar muy espiritual. Así que fui al hotel y me dieron un tour muy largo, en el que yo misma no estaba muy bien, tenía mucho calor y sentía que me iba a desmayar. Al final de este larguísimo recorrido, les pregunté: “¿Dónde podríamos celebrar nuestra ceremonia?”, y me respondieron: “En nuestro museo”, y me dijeron: “Está a 45 minutos en la selva”, y pensé: “Vale, suena agresivo, pero supongo que lo intentaré””.

Se adentró en la selva en busca del lugar perfecto para la ceremonia: “Gran parte del recorrido era por un camino de tierra sin asfaltar, y empecé a pensar: ‘Es imposible que podamos celebrar nuestra boda aquí; ¿cómo vamos a traer a toda nuestra fiesta por este camino de tierra lleno de baches?”. Una vez que Vanessa Hudgens llegó al museo y entró, todas esas dudas desaparecieron rápidamente: “Supe que era nuestro lugar”, dice. “Me sentí transportada a una especie de utopía, diferente a todo lo que había visitado antes. Era caprichoso y mágico, y me enamoré”.

Pia Lindstrom

La novia encontró a su organizadora de bodas -Pia Lindstrom- a través de su amigo Alexander Ludwig, con quien estaba trabajando en Bad Boys: “Él me dijo: ‘Inténtalo, ella es genial, creo que congeniarán, pero si no, no te preocupes'”, cuenta Vanessa. “Había hecho la afterparty de Sleepy Hollow, y ya me conoces a mí y mi obsesión por todo lo espeluznante. Hicimos buenas migas, así que me dije: ‘¡Genial, vamos a triunfar!”.

Para su look nupcial, Vanessa quería un vestido elegante, moderno y sexy, con una silueta inspirada en las supermodelos de los 90. Acabó eligiendo un vestido de novia de Vera Wang, de color marfil claro, de corte al bies, con escote cowl y un escote profundo en la espalda. El velo era de tul marfil claro con un bordado personalizado que decía: “Mrs. T December 2nd, 2023” en una fuente gótica.

