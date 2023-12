El municipio José Rafael Revenga se sumergió en las notas de música y muchísimo orgullo para homenajear al maestro Daniel Osio, insigne músico de la localidad, quien con sus conocimientos ha trascendido en toda Venezuela.

Figuras musicales del municipio también acudieron al homenaje

Los presentes se deleitaron con la música

El auditorio de la Casa de la Cultura “Poeta Pedro Rafael Buznego”, congregó a cientos de revengueños, quienes sin titubear exclamaron su reconocimiento a este Maestro de la Música, el cual ha marcado un hito en la localidad con cada uno de sus aportes, donde el conocimiento es la bandera.

Los niños y niñas pertenecientes al programa Alma Llanera, de la Orquesta Sinfónica, núcleo El Consejo, fueron los encargados de ofrecerle esta distinción, tocándole más de una decena de melodías propias de la tradición venezolana, a la cual Osio, le hace referencia.

Daniel Osio expresó su alegría

Daniel Osio durante su intervención mostró su alegría y orgullo, al ser reconocido por su terruño; igualmente mencionó que todo lo que ha ido logrando no fue en solitario, sino de la mano de cada uno de los talentos con los que cuenta el municipio Revenga.

PALABRAS DEL MAESTRO DANIEL OSIO

“Esta tarde me hicieron ruborizar, de verdad no esperé tantas palabras conmovedoras, pero esto no fuese posible, sino fuese por la entrega que tiene el talento consejeño a la música. Recordemos, que los maestros somos lo que somos gracias a nuestros alumnos y eso queda claro con la exhibición musical tan bonita que hemos tenido hoy”, mencionó el homenajeado.

Osio no tardó en reconocer el arduo trabajo que tienen cada uno de los músicos que en la actualidad aman lo que hacen. “Es importante que yo también reconozca todo el talento que tenemos aquí, digno de exportación. Qué bonito es ver como amamos lo nuestro y que mejor forma de hacerlo saber que con la ejecución de cada uno de estos pequeños artistas”.

En resumidas cuentas, la capital del municipio José Rafael Revenga retumbó al sonido de las tonadas, dignas de un maestro como lo es el consejeño Daniel Osio.

