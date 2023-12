Un nuevo grupo de homenajeados por el Kennedy Center, entre ellos el comediante Billy Crystal y la actriz Queen Latifah, recibieron el domingo un tributo por los logros de su vida en el mundo de las artes y el espectáculo.

Queen Latifah, Billy Crystal, Dionne Warwick homenajeados por el Kennedy Center

La cantante de ópera Renee Fleming, la estrella de la música Barry Gibb y la prolífica creadora de éxitos Dionne Warwick también fueron homenajeadas en la gala.

El presidente Joe Biden recibió a los homenajeados en la Casa Blanca antes del evento y dijo que reflejaban la identidad de los estadounidenses y su calidad humana.

PRESIDENTE Y PRIMERA DAMA

Biden y la primera dama Jill Biden asistieron después al homenaje en el Kennedy Center. La ceremonia comenzó con la galardonada en 2017 Gloria Estefan, quien entonó junto a un grupo de bailarines su gran éxito “Get On Your Feet.”

El presidente Joe Biden con los homenajeados del Centro Kennedy 2023, Billy Crystal, izquierda, y Barry Gibb, derecha, en el podio del salón Este durante una ceremonia en honor a los homenajeados del Centro Kennedy en la Casa Blanca, el domingo 3 de diciembre de 2023.

GANADORES PRINCIPIO DE AÑO

Al anunciar los ganadores a principios de este año, la presidenta del Centro Kennedy, Deborah F. Rutter, llamó al grupo de galardonados de este año “una mezcla extraordinaria de individuos que han redefinido sus formas de arte”.

Crystal, de 75 años, saltó a la fama nacional en la década de 1970 interpretando a Jodie Dallas, uno de los primeros personajes abiertamente homosexuales de la televisión estadounidense, en la comedia “Soap”.

SERIE DE PELÍCULAS

Luego pasó un breve pero memorable período de un año en “Saturday Night Live” antes de protagonizar una serie de películas, incluidos éxitos como “Cuando Harry conoció a Sally”, “La princesa prometida” y “City Slickers”.

Crystal, quien también recibió el Premio Mark Twain del Centro Kennedy por su trayectoria en la comedia en 2007, se unió a un grupo de comediantes de elite citados por ambos: David Letterman, Steve Martin, Lorne Michaels, Lily Tomlin, Carol Burnett y Neil Simon.

Bill Cosby también recibió ambos honores, pero fueron revocados en 2018 tras su condena por agresión sexual, que luego fue anulada.

COMPOSITORES SUPERESTRELLAS

Warwick, de 82 años, saltó al estrellato en la década de 1960 como musa del equipo de compositores superestrellas formado por Burt Bacharach y Hal David. Su discografía incluye una serie de éxitos de varias décadas, con y sin Bacharach, que incluyen “I Say a Little Prayer”, “I’ll Never Love This Way Again” y “That’s What Friends Are For”.

Fleming, de 64 años, es una de las principales sopranos de su época, con una serie de elogios que incluyen una Medalla Nacional de las Artes otorgada por el presidente Barack Obama, una Cruz de la Orden del Mérito del gobierno alemán y membresía honoraria en la Real Academia de Música de Inglaterra.

Gibb, de 76 años, alcanzó fama mundial como parte de una de las bandas más exitosas de la historia de la música moderna, los Bee Gees. Junto con sus difuntos hermanos Robin y Maurice, el trío lanzó una serie de éxitos casi inigualables que definieron una generación de música.

Latifah, de 53 años, ha sido una estrella desde los 19 años, cuando su álbum debut y su sencillo “Ladies First” la convirtieron en la primera estrella femenina del rap.

Ha seguido una carrera diversa que incluye siete álbumes de estudio, papeles protagónicos en múltiples programas de televisión y películas y una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por su papel en la película musical “Chicago”.

Fleming y Latifah, cuyo nombre real es Dana Owens, también comparten un poco de trivia histórica de los Kennedy Center Honors. Ambos actuaron en el Super Bowl de 2014. Fleming cantó el himno nacional mientras Latifah interpretaba “America the Beautiful”.

