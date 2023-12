El FBI arrestó a Manuel Rocha, exembajador de Estados Unidos

El ex diplomático estadounidense Manuel Rocha, que sirvió como embajador de Estados Unidos en Bolivia, fue arrestado en una larga investigación de contrainteligencia del FBI, acusado de servir en secreto como agente del gobierno de Cuba. Así lo informó la agencias de noticias The Associated Press.

Manuel Rocha, de 73 años, fue arrestado en Miami el viernes por una denuncia penal y se espera que se hagan públicos más detalles sobre el caso en su comparecencia ante el tribunal el lunes, dijeron dos personas que hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas. para discutir una investigación federal en curso.

Una de las personas dijo que el caso del Departamento de Justicia acusa a Rocha de trabajar para promover los intereses del gobierno cubano. La ley federal exige que las personas que cumplen órdenes políticas de un gobierno o entidad extranjera dentro de Estados Unidos se registren en el Departamento de Justicia, que en los últimos años ha intensificado su aplicación penal del lobby extranjero ilícito.

El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios. No quedó claro de inmediato si Rocha tenía un abogado y un bufete de abogados donde trabajó anteriormente dijo que no lo representaba. Su esposa colgó cuando la AP la contactó.

Luego de dejar la diplomacia

En la actualidad Rocha se desempeñaba como asesor de negocios de la consultora de comunicación española Llorente y Cuenca (LYC), una destacada institución a nivel mundial. El pasado septiembre la consultora comunicó la nueva incorporación. “Manuel Rocha asumirá el cargo de Senior International Business Advisor. Su principal responsabilidad será reforzar el entendimiento de diversos sectores a nivel global, incluidos los recursos naturales, y su contexto actual. Asimismo, también se encargará de fomentar las relaciones internacionales”, detalló LYC hace tres meses.

