Durante la tarde de este sábado 02 de diciembre, se llevó a cabo el encuentro “Un cafecito histórico por el Esequibo”, donde participaron diferentes dirigentes y militantes de oposición del municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, para protagonizar un conversatorio sobre el territorio del Esequibo y el referéndum consultivo que tendrá lugar este domingo 03 de diciembre.

Oposición de Revenga apoya participar en referéndum consultivo sobre El Esequibo

En el encuentro, que se realizó en el Restaurante Mira Day, ubicado en la jurisdicción revengüeña, se expusieron diferentes puntos de vista sobre este importante tema y sobre las cinco preguntas aprobadas por el CNE para la realización de este acto histórico.

En este sentido, Roberto Castrillo, manifestó que hay que defender el Esequibo porque es un territorio que le pertenece a Venezuela y, en tal sentido instó a todos los presentes a votar este domingo.

Por su parte, Rafael Sanabria, hizo mención a la historia de este territorio en disputa, y señaló que se trata de una zona que envuelve un pasado y cuyo presente depende de todos los venezolanos.

Referéndum consultivo

Entretanto, José Marcano, explicó a todos los asistentes las preguntas 3 y 5 del referéndum consultivo, indicando que han sido las más polémicas hasta el momento, y recalcó la importancia de participar en este proceso democrático que es verdaderamente trascendente para la nación.

“Soy opositora cien por ciento, pero me he sumado a la lucha por el Esequibo y lo he hecho, no desde hoy, sino desde hace algunas semanas. Se trata de nuestro país y por eso voy a salir a votar el próximo domingo”, señaló Ingrid Montilla.

En este encuentro también estuvo presente el concejal Héctor Gil, quien señaló que es necesario la participación en este proceso para defender el territorio que pertenece a todos los venezolanos, y recalcalcó que la lucha por el Esequibo tiene una gran trayectoria histórica.

De igual forma lo hicieron los dirigentes Andrés Rodríguez y Jhon Colmenares, quienes luego de celebrar la iniciativa del encuentro e instar a todos los presentes a realizar este tipo de conversatorios con mayor regularidad, indicaron que definitivamente la participación en el referéndum consultivo de este domingo 03 de diciembre es crucial para el país.

En “Un cafecito histórico por el Esequibo”, también estuvieron presentes habitantes y comerciantes de la zona, interesados en conocer más sobre el tema y despejar dudas en relación a todos los rumores en torno a este proceso democrático.