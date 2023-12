El pueblo vota en defensa del territorio Esequibo

Este domingo se llevará a cabo en todo el país el referendo consultivo por la defensa del territorio Esequibo, en el que más de 20 millones de venezolanos fueron convocados a participar.

CIUDADANOS SE EXPRESAN

El objetivo es que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre la disputa territorial entre Venezuela y Guyana, respondiendo cinco preguntas dispuestas en el proceso de elección, y así contribuir a la defensa de la soberanía nacional.

En este sentido se han habilitado centros de votación en todo el país para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y democrática. Además, se ha desplegado el Plan República con funcionarios castrenses y representantes de los poderes públicos para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del proceso electoral.

El Ministerio Público también ha dispuesto un equipo de fiscales para atender cualquier situación que pueda ser considerada como una falta electoral y evaluar el comportamiento de la ciudadanía, para así atender cualquier imprevisto que se presente.

CENTROS ELECTORALES ACTIVOS

Neira López, presidenta del Consejo Nacional Electoral en el estado Aragua, informó que un total de mil 496 máquinas principales de votación fueron distribuidas en los 18 municipios de la entidad para el desarrollo de la jornada.

Además, indicó que se cuenta con 161 máquinas de votación de contingencia para atender casos de fallas que se presenten con alguna de las máquinas principales, garantizando la seguridad del proceso de votación.

A su vez, explicó que son 662 colegios o instituciones habilitados para este referendo, con 1.496 mesas electorales para atender a los más de 1.200.000 aragüeños convocados para la consulta electoral.

DESPLEGADOS 6 MIL FUNCIONARIOS CON EL PLAN REPÚBLICA

Por otra parte, Ángel Balestrini Jaramillo, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), comunicó que al menos 6 mil efectivos militares se encargarán del resguardo de los Centros de Votación, además de mil funcionarios pertenecientes a los organismos de seguridad ciudadana en apoyo a cualquier contingencia que pueda presentarse en el estado.

“Estamos listos para garantizar la seguridad de los equipos, del personal y de los votantes que hoy domingo estarán participando en el evento electoral, tenemos a disposición varias unidades de acción inmediata para atender cualquier imprevisto en materia de seguridad”, explicó.

Puntualizó que un promedio de 10 efectivos militares custodiarán cada uno de los centros de votación en los 18 municipios de la entidad.

NORMATIVAS PARA EL REFERENDO

El secretario de Seguridad Ciudadana, Gral. Marlon Dulcey Parada, informó sobre la resolución conjunta emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, en la que se establece la normativa a seguir en todo el territorio nacional antes, durante y después del proceso electoral de este domingo.

Dulcey, destacó que esta resolución tiene como objetivo garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos durante el proceso electoral y aseguró que se han desplegado todos los recursos necesarios para garantizar la protección de los votantes y el respeto a la voluntad popular.

ESTRICTO CONTROL EN ZONA FRONTERIZA

Dentro de las normas establecidas se encuentra el estricto control del desplazamiento fronterizo de personas por vía terrestre, aérea y marítima, con el fin de resguardar todas las áreas fronterizas.

Además, se ha determinado la suspensión del porte de armas de fuego y armas blancas, la prohibición del expendio y distribución de bebidas alcohólicas, así como la prohibición de reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas.

También se ha prohibido el traslado, desplazamiento, transporte, empleo y operación de maquinaria pesada, así como la distribución y comercialización al mayor y al detal de artificios pirotécnicos y de artefactos de elevación por combustible sólido.

Finalmente, hizo un llamado a la tranquilidad y la paz, de modo que el proceso transcurra de manera exitosa.

ARAGUA SE MOVILIZA EN DEFENSA DE ESEQUIBO

Este domingo 3 de diciembre, los aragüeños fueron convocados a participar en el referendo consultivo por la defensa del territorio Esequibo, destacando la importancia de ejercer su derecho al voto, ya que consideran que es una muestra de civismo y respaldo a la nación.

No obstante, resaltan que aunque es una elección no vinculante, de manera simbólica representa el compromiso con la defensa de la soberanía nacional ante una disputa de años:

José Caricote, coordinador regional de Voluntar Popular: “Estamos muy contentos con este trabajo, porque las personas han comprendido el mensaje que estamos llevando, han entendido que no es un problema de partidos; estoy convencido de que este 3 de diciembre millones de venezolanos estarán participando en esta consulta y aún después de este día esto cobrará más fuerza”.

PRIMERO VENEZUELA EN ARAGUA

Carlos Dordelly, presidente de Primero Venezuela en Aragua: “Nuestra voz importa. Al participar en el consultivo y votar ‘sí’, estamos contribuyendo a fortalecer nuestra posición en la defensa de nuestros derechos sobre el Esequibo”.

Melva Paredes, dirección nacional de Cambiemos Movimiento Ciudadano: “Hay una campaña de desacreditar este proceso de referéndum, como si fuese un tema de los venezolanos en contra del Gobierno cuando todos los venezolanos debemos estar a favor de nuestro territorio. También están los que instan a votar dos veces sí, tres veces no; qué error tan grande están cometiendo, porque en las cinco preguntas que se hacen, está ratificando que ese territorio es nuestro, reconocido que el acuerdo de Ginebra es el único ente para dormir esta controversia”.

ACCIÓN DEMOCRÁTICA

Manuel Guerrero, secretario general de Acción Democrática: “Nosotros no estamos participando en un referéndum del Gobierno ni de la oposición, es una herramienta que está ahí para que todos los venezolanos participen y lo hagamos masivamente para expresar nuestra opinión con respecto a lo que en la materia se refiere”

Henry Rosales, coordinador del Movimiento por Venezuela: “Debemos estar conscientes que como venezolanos hay cosas que nos unen y una de ellas debe ser la defensa de nuestro territorio, de nuestras riquezas y sobre todo de nuestra soberanía, allí es donde la firmeza venezolana estará presente este domingo, acompañando una consulta donde todos debemos participar”.

COPEI

Martín López Ríos, secretario nacional de Copei: “Entendiendo que esto no es un tema de partidos, esto no es un tema de colores políticos, esto no es un tema de ideologías; esto es un tema de soberanía nacional, un tema de defensa a la nación”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

YG