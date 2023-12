Crecen las expectativas sobre quién se llevará la moto de elsiglo

Llegó diciembre, mes cargado de tradiciones, donde los venezolanos están acostumbrados a estrenar y cambiar de vehículo, por esta razón, elsiglo sigue premiando la fidelidad de sus lectores y en pocos días estará celebrando su rifa para que termines el año con moto nueva.

La moto, nueva de paquete, lista para la rifa del 15 de diciembre de 2023

Las rifas de elsiglo son parte de las tradiciones de los aragüeños, cada año esta empresa conciente de la relación de más de 50 años que existe entre los lectores y esta casa editorial, les brinda la oportunidad de ganarse un premio que puede cambiar su vida.

Durante muchos años, la rifa le permitía a los lectores ganarse un vehículo, cada año las expectativas crecían y con ellas el compromiso de la empresa; que convirtió este sorteo en una fiesta para los aragüeños.

Artistas, grupos y grandes atracciones servían de teloneros al sorteo que sirvió para mejorar la vida a los lectores de este diario. Para este año, los aragüeños se llenan de expectativas con esta rifa que sigue siendo una recompensa a un pueblo que confía en la objetividad y compromiso de una casa editorial, que está al servicio del pueblo de este gran estado.

LECTORES EMOCIONADOS

Andy Subero, un fiel lector de elsiglo y que durante varios años ha participado en la rifa, expresó su confianza en que este año sí saldrá del edificio azul manejando su moto nueva.

Andy Subero llevó sus cupones a la sede de elsiglo

“Estoy muy confiado de que este año si me voy a ganar esta moto, durante muchos años he sido lector de este prestigioso diario y en todo este tiempo he participado en las rifas, aunque no he ganado nunca, sigo muy motivado y con muchas expectativas de ganar”, indicó Subero.

Expresó el lector que esa misma expectativa que él tiene, es la que se vive en cada barriada de Maracay, en cada rincón del estado donde llega elsiglo sus lectores están emocionados con la oportunidad de salir manejando una moto 0 kilómetros.

Aún queda tiempo para concursar, para llevar ese cupón que te puede convertir en el ganador de una potente moto, con la que de seguro podrás terminar el 2023 sobre ruedas.

En este sentido, participar es fácil, sólo tiene que comprar nuestro diario, llenar el cupo y traerlo a la sede para dejarlo en el biombo y ser parte de esta gran familia de lectores que con su cupón siguen validando nuestra misión de informar.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

