A media máquina arrancó la Navidad en el centro de Maracay

Viernes 1° de diciembre, el ambiente en el centro de Maracay es festivo, a pesar de que muchas de las personas aún andan consultando precios y observando la variedad de productos que hay en las vitrinas. De igual forma, el grueso de las compras se va hacia los expendios de alimentos y un sector que ha venido creciendo con mucha fuerza en los últimos días, como es el de textiles.

En los centros comerciales se preparan para recibir a los clientes

Para muchas de las personas, la situación del país, la crisis del sector económico e incluso la partida de muchos familiares han llevado a que la celebración de esta época sea distinta. Para otros, la pérdida de algún ser querido los obliga a repensar su manera de celebrar la Navidad.

Mirelis Vásquez

De igual forma, Mirelis Vásquez dijo que el movimiento en el centro es muy agradable, ya que hay mucha gente y ambiente decembrino; a pesar de no tener planeado realizar muchas compras, se dedica a recorrer las tiendas para admirar los productos que son tendencia este año.

“Para mí las navidades son un momento para pensar en la familia, no tanto de celebración, ya que este mes me recuerda a todos los familiares que no están a nuestro lado, eso nos pone triste en la familia, por eso nuestra celebración tiene un matiz menos festivo y más espiritual”, explicó Vásquez.

En cuanto a las compras decembrinas, Vásquez expresó que no tienen planeado hacer grandes gastos ni compras que no estén planificadas, aunque desea que los venezolanos disfruten estas fechas, ella y su familia lo harán con el recuerdo de sus seres queridos.

EMPRENDIMIENTOS TENDRÁN PROTAGONISMO

A pesar de que la Navidad está comenzando, ya hay un movimiento importante de compradores en las tiendas de textiles, esto indica, que para este año los emprendimientos de este sector tendrán protagonismo.

Angelina Gambi

De igual forma se consultó a Angelina Gambi, una ciudadana que se encontraba en una tienda, expresó que a pesar de estar iniciando el mes se observa muy buen ambiente festivo en el centro de Maracay.

“A pesar de que la Navidad está iniciando, no creo que sea como en otros años, ya que hay muchos venezolanos en el exterior, y hay algunas familias que han tenido pérdidas de familiares, pero esperemos que esta época sirva para unir a los venezolanos y que el año que viene sea mejor”, expresó Gambi.

Con respecto al movimiento en la calle, expresó que se ve mucho movimiento en la calle, que espera se traduzca en beneficios para la familia aragüeña.

