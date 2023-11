Urielys Arroyo con su batuta rige su vida al son de la música

La edad no es un límite cuando de cumplir sueños y luchar por las metas se trata y las mujeres venezolanas y específicamente del municipio José Félix Ribas, son garantes de esa afirmación, pues con trabajo duro se han logrado posicionar en ciento de espacios, dejando no sólo el nombre de sus terruños en alto, sino el de la mujer, como sinónimo de resiliencia, evolución y desarrollo.

Un claro ejemplo de ello es la joven victoriana Urielis Arroyo, quien nació el 14 de noviembre del 1998; una niña extremadamente inteligente, con un amor inigualable hacia la música, el mismo que la ha convertido en una directora de orquesta venezolana.

TALENTO REGIONAL

La joven formada en el Núcleo de La Victoria, estado Aragua, quien comenzó como flautista en las filas de la orquesta regional desde los 14 años; hasta el momento ha dirigido numerosas orquestas juveniles e infantiles, siendo desde 2018, hasta la fecha quien funge como Director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de La Victoria. Esto sin dejar a un lado, que en el año 2021 dirigió la orquesta venezolana que recibió el récord Guinness, a la Orquesta más grande del mundo.

Además es Psicóloga, graduada en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), es una de las jóvenes más queridas en su ciudad natal, no sólo por lo conseguido a través de la música, sino por la empatía, solidaridad, regocijo y demás valores que logra transmitir a través de la sonrisa que la caracteriza y su amor desinteresado hacia las personas.

Arroyo, con batuta en mano mencionó que espera convertirse en una referencia para las nuevas generaciones de directoras, por lo que se trazó como meta participar en diversos concursos en el exterior para alcanzar la excelencia en la conducción de agrupaciones.

FRUTOS DESU TRABAJO

Siendo así, como con esfuerzo y constancia este 2023 ha recibido los frutos de su trabajo, al ser galardonada en Reino Unido en los concursos de música de Vivaldi, Beethoven 2023 y los Best Classical Musicians Awards, llenando así más de orgullo no sólo al municipio Ribas, sino al estado Aragua y a Venezuela.

En el Concurso Internacional de Música de Vivaldi, la directora participó vía online en la categoría Conducting Profesional sin límite de edad, donde a través de los videos enviados pudo superar las 3 fases del certamen.

“En el momento en el que decides dar ese aporte y aplicar para ese concurso pones toda tu fe en eso. Las fases transcurrieron enviando videos y los requisitos que ellos piden. Gané en la categoría Dirección, en las que pasé por 3 fases, dos eliminatorias y la final”, contó.

MUNDO DE LA MÚSICA

Tras conocer sobre su galardón, no pudo contener la emoción de su familia que compartió la noticia y se viralizó rápidamente en el mundo de la música. “No sé si fue por mi mamá, ella lo puso y de repente ya estaba en las redes, y se salió de control”, explicó.

Unas semanas después de recibir el primer lugar en el reconocido premio Vivaldi, fue reconocida en el Concurso Internacional de Música de Beethoven 2023, un galardón creado para artistas de distintas edades y que agrupa varias categorías, entre ellas la de Mejor Director, en el que Urielis, alcanzó el segundo lugar, luego de pasar las fases que dispone este certamen del Reino Unido.

EL SISTEMA

Fueron semanas de orgullo para el Sistema al ver que Arroyo avanza en los retos y adquirió un tercer galardón en el Premio a los Mejores Músicos Clásicos 2023, en la categoría Dirección Orquestal, en el que alcanzó Premio de Oro, además del Premio Especial en Interpretación Artística.

“En los concursos online no sabes contra cuántos músicos talentosos te enfrentas, pero aún así tienes una idea de la magnitud. Sin duda alguna cada logro y medalla es para mi familia el Sistema, que me ha visto crecer y me ha dado todo su apoyo desde los 14 años”, destacó Urielis.

La victoriana, residente del popular sector 23 de Enero, quiere estudiar en Europa para después volver al Sistema y seguir formando a los nuevos talentos que ingresan a la institución. “Nosotros, siendo niños, enseñamos a niños más pequeños y ellos siguen esa cadena, entonces todo esto de los concursos e incluso academias en las que he participado afuera sirven para yo poder retribuir todo lo que me ha dado el Sistema”, puntualizó Arroyo.

También te puede interesar: Aragua toda se movilizó por el Esequibo

En resumidas cuentas, la constancia y disciplina que caracteriza a la flautista y directora Urielis Arroyo, son los valores que no sólo sustentan la disciplina del Sistema de Orquestas, sino el sentido de ser mujer y de enfrentarse con entereza en cada terreno que pisan, con el firme propósito de materializar sus metas y seguir enseñando.

elsiglo

YG