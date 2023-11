Formado desde muy joven en la lucha social, esta creencia en luchar por un mejor estado y una mejor sociedad lo llevó a estudiar en el Pedagógico de Maracay, donde se convirtió en un líder estudiantil. Después de aspirar a la Gobernación del estado, Henry Rosales, coordinador del Movimiento Por Venezuela (MPV) se sumó a una lista de políticos y movimientos de oposición que apoyan el referéndum consultivo.

Henry Rosales

De visita en el edificio azul, sede del matutino de los valles de Aragua, el dirigente político reconoce la importancia de esta consulta, sin embargo, admite que la población tiene muchas dudas, entre ellas, la existencia de una hoja de ruta para desarrollarse con base en los resultados.

Expresó Rosales, que a su juicio el referéndum consultivo que se celebrará este 3 de diciembre, es una estrategia que busca darle soporte popular al reclamo de Venezuela sobre el terreno del Esequibo. Sin embargo, es una acción tardía, ya que desde que nosotros tenemos uso de razón, se nos ha creado una cultura de que el Esequibo es de Venezuela, y por lo tanto, de todos los venezolanos.

Comentó el dirigente, que para nadie es un secreto que los gobiernos siempre han realizado actuaciones de hecho, pero no ha habido actuaciones gubernamentales de derecho, y aunque reivindiquemos nuestro sentido de pertenencia sobre esta extensión territorial, es muy poco lo que sabemos de estos espacios.

“En este territorio han surgido poblaciones de mediano tamaño, donde habita una gran cantidad de personas que no se sienten venezolanos y tampoco guyaneses, ahí se ha desarrollado una idiosincrasia y una forma de vida propia de estas personas que le han dado un sentido de pertenencia sobre este territorio, eso no lo conocemos y debemos entender que en esta disputa estas personas están siendo afectadas”, destacó.

A juicio de Rosales, el Esequibo requiere una ocupación por parte de Venezuela, que reivindique tanto el reclamo como la condición de que este terreno es nuestro.

CAPITALIZANDO RESPALDO POLÍTICO

Recordó Rosales, que aunque ha quedado claro que el referéndum no es vinculante, sólo se puede ver como una acción de capitalizar respaldo político y social. Explicó que esta consulta no tiene medición, sólo la participación que la consulta tenga, de igual forma, no está en riesgo la posibilidad de ganar o perder, ya que no hay una confrontación entre Gobierno y oposición.

“Debemos estar conscientes que como venezolanos hay cosas que nos unen y una de ellas debe ser la defensa de nuestro territorio, de nuestras riquezas y sobre todo de nuestra soberanía, allí es donde la firmeza venezolana estará presente este domingo, acompañando una consulta donde todos debemos participar”, indicó.

Una consulta de esta magnitud requiere una participación notable, para que el mundo vea y reconozca que el pueblo está unido junto al Gobierno en este reclamo.

“No creo que el Gobierno pierda o gane con el número de participantes, es una equivocación querer rivalizar el referéndum contra las primarias, es una visión que lo que quiere es profundizar nuestras diferencias, sin terminar de reconocer que el futuro de Venezuela está en la reconciliación. Las conquistas que necesita el país, los logros están en la reconciliación”, expresó Rosales.

Aun cuando se le ha dado un matiz electoral a una consulta que debería ser cívica, ya que no está enfrentando a los factores políticos, sino que se está ejerciendo un reclamo territorial, Rosales espera que este domingo la opinión y la sensibilidad social se muevan a fin de respaldar esta consulta.

UNA DEFENSA EN TODO TERRENO

Una figura que ha sido atacada desde muchas frentes, ha generado rumores donde se habla de baja participación o que es un cheque en blanco al Gobierno para que ejerza otras acciones aún desconocidas para la población.

Por este motivo, el dirigente expresó que “se equivocan quienes piensen en la victoria, si la participación es masiva o quienes digan que fue una derrota, si la participación no es abrumadora, estas conductas hay que dejarlas en el pasado, lo importante de este proceso sería conocer las acciones que se emprenderán con el resultado y eso es algo que aún no está claro”, comentó.

En cuanto a la visión de la defensa de este territorio que se maneja desde el Movimiento por Venezuela, Rosales mencionó que la defensa del Esequibo debe ser en todos los terrenos, en el plano legal, jurídico y de las iniciativas donde debemos estar presentes.

Una de las interrogantes que se ha desprendido de esta consulta es el momento histórico en que ocurre.

“Hay que preguntarse si de verdad los gobernantes necesitaban realizar esta consulta para promover cualquier iniciativa en el territorio, obvio que no, el consultivo es un derecho ciudadano y se ejerce en función de la conciencia que tenga cada quien, ahora bien, hay que valorar las respuestas la del si como de apoyo, pero las del no también se deben valorar y entender las opiniones del pueblo”, acotó.

Continuó Rosales señalando, que lo importante de la consulta que se realizará son los pasos que se van a dar después del 3 de diciembre, las acciones que se desprenderán de este proceso, sin embargo, lo vital es que el diálogo entre ambos países se mantenga y avance en buenos términos para buscar una solución negociada en un corto tiempo.

A juicio del dirigente, Guyana ha actuado con provocación y ahora no se trata de quien instala más banderas, pero tenemos una referencia como el acuerdo de Ginebra que debe prevalecer para garantizar nuestro territorio, sin embargo, debemos estar claro que el domingo tenemos en nuestra decisión de participación el respaldo sobre la defensa del Esequibo y mantiene nuestra soberanía.

VIENTOS DE GUERRA EN EL ESEQUIBO

Rosales se muestra cauto sobre el resultado de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, pero señala que las competencias de esta instancia no afectarán el proceso, lo que sí podría desencadenar es una escala de violencia, sería la influencia de las empresas transnacionales que están explorando y aprovechando los recursos naturales que son de Venezuela.

“Desde la guerra de Independencia Venezuela no afronta un conflicto bélico, pero no creo que sea el camino que debemos estimular ni acompañar, aunque no por construir la paz debemos claudicar nuestros derechos, por ello, debemos apelar a las instancias internacionales, quienes deben servir para construir equilibrios y brindar salidas negociadas”, concluyó Rosales.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

foto | JOSÉ ÁNGEL SÁEZ

YN