Largas colas y fallas en la atención preferencial deja operativo del Saime

Con la necesidad de tramitar el documento de identidad, los habitantes del municipio Francisco Linares Alcántara en el estado Aragua, madrugaron o incluso muchos llegaron en horas de la noche del martes, para tener un cupo seguro en el operativo de cedulación impulsado por la Vicepresidencia de la República y que se realizaría en la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

La lluvia refrescó la mañana del miércoles, sin embargo, muchos de los ciudadanos que asistieron a la sede de la Alcaldía donde funciona el Saime, debieron permanecer bajo la lluvia esperando su turno.

LARGAS COLAS

Abraham Alberto Paz indicó que llegó desde las 2:00 de la madrugada, y a pesar del tiempo que tenía en la cola, aún no había ingresado a la oficina de cedulación.

“No nos han dado respuesta si nos van atender, lo único seguro es que los que no están en la cola si pasan sin problemas, la cola llega a dos calles, pero no hay nadie que salga a decirnos a qué hora nos van atender, o si podemos entrar para resguardarnos de la lluvia”, explicó el consultado.

RENOVACIÓN DE CÉDULA

La cola se mantenía estática, incluso a medida que pasaba la mañana la misma seguía creciendo debido a la necesidad que tienen los aragüeños de renovar su cédula.

Movida por la oferta del operativo de cedulación, llegó a la sede del Saime, Isolina Cabrera, quien explicó que no ha podido abrir la página del Saime para solicitar la cita y poder renovar la cédula.

“Las fallas del Internet y los problemas con la luz me obligaron a venir al operativo que durará hasta el sábado, pero llegué a las 2:00 de la madrugada, y la cola es interminable. Estamos muy lejos, además no se respeta la atención preferencial, no respetan a las adultos mayores, a las embarazadas, e incluso llegó una persona con muletas y se tuvo que ir porque no lo atendieron”, añadió la solicitante.

Para Cabrera, el sistema de citas es muy complicado, por esta razón se aventuró a acudir al operativo, pero lo que ha hecho es perder el tiempo.

OPERATIVO SIN PLANIFICACIÓN

Otro de los ciudadanos que estaba en la cola explicó que este operativo es una necesidad, además que es tradicional antes de cada proceso electoral, de igual forma no hay citas para renovar la cédula.

“Tengo varios meses tramitando la cita y me la da para el mes de marzo, el problema que estamos viviendo en los actuales momentos es que habilitaron un operativo, pero lo hacen en las mismas oficinas del Saime, instalaciones que están ocupadas y colapsadas, este tipo de operativos requieren que se habiliten escuelas, plazas u otros espacios donde puedan atender a un número mayor de personas”, señaló Brizuela.

Refirió el consultado, que se maneja la información de que sólo hay dos máquinas para atender a este gran número de personas que están a la espera de poder renovar su cédula.

“En realidad no hay ningún operativo, esto es sólo un colapso donde los aragüeños estamos perdiendo el tiempo”, finalizó Brizuela.

