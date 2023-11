Aragua es la cuna de los primeros leones blancos nacidos en Venezuela

Desde la noche del lunes, la imponente Camatagua, leona de Timbavati que se encuentra en el Zoológico de Las Delicias inició su labor de parto que terminó en un hermoso regalo de tres cachorros en perfectas condiciones, que llenaron de alegría al estado Aragua, el cual ahora se convierte en la cuna de los primeros leones blancos nacidos en Venezuela.

SORPRESA PARA TODOS

Para la mañana de este martes ya habían nacido las dos crías, hijos también del león Sebastián, pero para sorpresa de todos, doce horas después, nació el tercer cachorro. Es importante mencionar que el año pasado llegaron a Venezuela cuatro ejemplares de leones blancos producto de una alianza con República Checa, de los cuales sólo dos están en el estado Aragua y los otros dos permanecen en la capital del país.

Según el equipo de veterinarios a cargo, las crías tuvieron que ser separadas de su madre, ya que ésta, por ser primeriza, no desarrollaba habilidades maternas y existía la posibilidad de que los pequeños quedaran desatendidos y por lo tanto, su salud pudiera verse afectada, cuando la prioridad es preservar la especie.

VETERINARIOS CALIFICADOS

“Tienen atención médica constante, hay cuidadores de guardia, una mamá sustituta que es la señora Laura Bermúdez, quien ha estado desde el día uno dedicada a estos cachorritos, además de un equipo veterinario altamente calificado. Nuestros leones están bien alimentados con todos los suplementos que ellos necesitan”, explicó Anthony De Benedictis, director del Zoológico Las Delicias.

Asimismo, el director de este recinto resaltó la función primordial de los zoológicos en el país, que es la educación ambiental y la preservación de las especies. “Contribuimos con una especie en peligro de extinción, ya que varios estudios dicen que no quedan más de 200 ejemplares en todo el mundo”, precisó.

Del mismo modo, enfatizó que en estos espacios se llevan a cabo unos seis programas de reproducción de especies autóctonas en peligro crítico de extinción, como el jaguar y al águila arpía; todo esto enmarcado en un plan nacional para la conservación de la fauna silvestre.

UN EQUIPO DE PRIMERA

Por su parte, Leonel Ovalles, veterinario de este Zoológico, destacó la labor de todo el equipo médico veterinario, cuidadores, madres sustitutas y auxiliares que están abocados al cuidado de estos ejemplares recién nacidos.

“Es un cuidado realmente titánico, hacemos guardias nocturnas, guardias diurnas, estamos pendientes de su alimentación. Como los cachorros fueron separados de la madre por motivos médicos, ameritan sustituir todos los cuidados maternos, esto incluye la limpieza, la estimulación para que defequen, para que orinen, el ciclo de sustitución de leche materna, las horas en las que se amamantan, control de peso, control de su mucosa y todo lo que nos vaya dando indicaciones de su estado de salud y bienestar”, acotó el veterinario.

Ovalles también aclaró que están al pendiente de la madre con evaluaciones constantes, observación y atención, además de recibir los suplementos necesarios para ayudarla a superar la etapa postparto.

“Ya ella está con el macho, porque recordemos que esta es una especie gregaria, viven en manadas, así que ya se extrañaban y se llamaban por las compuertas, así que al ver que ya pasó la etapa de riesgo, decidimos que estuvieran juntos nuevamente”, señaló el especialista.

EL PROCESO DE PARTO

Asimismo, el médico veterinario contó algunos detalles del proceso en el que Camatagua dio a luz a sus tres pequeños. “El proceso de parto para nosotros fue emocionante, ya que los animales silvestre suelen esconder muy bien los signos del momento en el que van a dar a luz y suelen hacerlo en horas en las que ven que los peligros están ausentes, así que el monitoreo debía ser constante, así que pudimos notar que estaba en labor de parto con los primeros cachorros acabados de ser expulsados”, señaló Ovalles.

Es importante mencionar que este proceso desde que inició la labor de parto hasta la expulsión de la placenta, duró aproximadamente 24 horas.

Adrián Carrero, médico veterinario del Ministerio de Ecosocialismo, detalló que es muy importante la labor que hacen los zoológicos para poder reproducir esta especie y por eso hizo hincapié en que debido a la poca habilidad materna de la leona, la crianza de los recién nacidos debe hacerse de manera artificial con atención las 24 horas para garantizar el éxito de la reproducción de esta especie.

BIENVENIDOS CACHORROS

“Obviamente, la primera opción fue dejarlos con su mamá, pero no había esa habilidad materna y si no consumían calor, los cachorros se iban a deshidratar y esto deteriora su estado de salud; también es importante aclarar que luego de haber sido extraídos, atendidos y criados de forma artificial, ya no pueden regresar con la madre porque ésta podría atacarlos”, puntualizó el veterinario.

Ahora crece la incertidumbre en los aragüeños, sobre cuáles serán los nombres de los tres pequeños leones, para lo cual, las personas a cargo anunciaron a los medios de comunicación que habrán sorpresas en los próximos días.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

Fotos | KARLA TRIMARCHI

YG