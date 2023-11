Fuguett: “Conocer el Esequibo es fundamental para los venezolanos”

Para los historiadores e investigadores es importante que los venezolanos comprendan la relevancia que tiene la región del Esequibo para nuestra nación, ya que de perderse, nos arrebatarían infinidades de recursos minerales que existen en esa zona, que si se usan adecuadamente, servirán para que en un futuro la productividad del país crezca.

Hoy la República Cooperativa de Guyana y Venezuela intensificaron una vez más este histórico conflicto que ya lleva más de 124 años, ciertamente por intereses económicos, pero la disputa viene incluso durante la colonización de los europeos a Suramérica.

En este contexto, el licenciado Jorge Luis Fuguett ha puesto su empeño desde hace 13 años que fundó la ONG Mi Mapa, de informar sobre el territorio que reclama el Estado venezolano, que actualmente es un tema controversial a pocos días de efectuarse el referéndum consultivo para la defensa y posible creación del estado de la Guayana Esequiba.

ORIGEN DEL CONFLICTO

Para el especialista sobre este tema, el conflicto se inicia después de la llegada de los españoles a Venezuela, incluso los libros de historia resaltan que esa región fue explorada por Juan de Esquivel durante los viajes de los españoles a América en 1498.

Los aborígenes y colones para ese entonces estaban por zona que conecta al mar Atlántico, y por cambios fonéticos denominaron esa tierra como el Esequibo debido al río del mismo que fluye por esos lugares.

“Hubo una presencia activa de España primero, por supuesto Gran Bretaña tenía presencia al este del río”, explicó.

El fundador de la ONG Mi Mapa, aclaró que la llegada de los británicos fue en 1666 y le llevó conquistar 150 años Demerara, Berbice y Esequibo que estaban en posesión de los holandeses, primeros europeos en invadir el lugar.

“Los holandeses fueron los primeros en desarrollar esa zona por el tema comercial, tenían comercio con los autóctonos de la zona que sacaban recursos minerales, maderales, entre otros, y fueron asentando hasta el río Esequibo”, añadió.

Fuguett precisó que tras años de conflicto, Países Bajos cede en 1814 a través del tratado de Londres el Esequibo, formando parte de la Guayana Británica para 1831.

ZONA DE RECLAMACIÓN

En ese entonces, Reino Unido tenía una extensión de 4.920 km cuadrados, que estaban ubicados al noreste de la actual zona en reclamación. Pero durante años, los británicos apoyados por el explorador prusiano Robert Hermann Schomburgk, procedieron a extender la línea fronteriza abarcando para 1840 un total de 141.930 km2.

“Él trazó esa primera línea que era donde había asentamientos, y posteriormente al saber de todas las riquezas que habían hacia el oeste, se trazó una línea de manera unilateral y particular, donde no hubo presencia ni de España y posteriormente de Venezuela cuando se independizó”, acotó.

SIMÓN BOLÍVAR

Fuguett aseguró que para el año 1822, Simón Bolívar vio las intenciones del reino británico de extender esas tierras hasta Upata, Tumeremo, El Callao y otras regiones del este de nuestro estado Bolívar.

“Uno de los primeros reclamos permanentes fue del propio Libertador, que exigió el retiro de todos esos colonos holandeses e ingleses que estaban al oeste del río Esequibo o abstenerse a las leyes de Venezuela”, comentó.

Ya para el resto del siglo XIX, muerto Bolívar y constituida Venezuela como nación soberana e independiente, continuaron los conflictos con la corona inglesa por el Esequibo.

Fuguett añadió que los ingleses han tenido la aspiración de controlar la salida del río Orinoco, y por eso se fueron hasta los valles de Upata y esa región de Venezuela.

INGLESES EN 1850

“Para 1850 se firmó un convenio de no hacer presencia por ambos Estados en el terreno, pero como buenos ingleses, ellos quebrantaron ese convenio que hubo y continuaron su presencia e invasión de la zona este y trazaron un nuevo mapa”, añadió.

Esta controversia siguió intensificando a finales del siglo XIX, y Estados Unidos intercedió para acabar con la disputa al comenzar a aplicar la Doctrina Monroe, que consistía por una parte, evitar más presencia de colonias europeas en América.

“Querían evitar todo eso, invitaron a Gran Bretaña a no hacerlo y amenazaron con conflictos bélicos si no frenaban sus intenciones. Por ende, los invitaron a participar en un arbitraje, eso fue el tratado de Washington de 1897 donde se sentaron ambas partes, y planearon como iba a ser la resolución de ese conflicto, hoy conocido como el Laudo Arbitral de París, donde sabemos que es totalmente nulo, donde no hubo participación nuestra, sino de Estados Unidos”, aclaró.

UN LAUDO VICIADO

El especialista sobre el Esequibo explicó que entre los años 1901 y 1903 se firmó un acta donde Venezuela convalida el límite, pero no lo reconoce, ya que aseguran que el Laudo Arbitral de París estuvo plagado de irregularidades, ya que nuestra nación no participó en dicho juicio.

Sin embargo, 40 años después de esos acontecimientos, el juez estadounidense Severo Mallet-Prevost admitió que el juicio para solventar el conflicto estuvo viciado, que favorecieron a los británicos.

“Él confesó mediante un escrito de toda la trampa que hubo, por todas las inconsistencias y la falta de neutralidad del juez del veredicto que favoreció a Gran Bretaña”, mencionó.

ESTADOS UNIDOS

Durante el Gobierno de Isaías Medina Angarita, el Ejecutivo de aquel entonces envió a un emisario a Nueva York, Estados Unidos a visitar a Mallet-Prevost que ya estaba avanzado en edad, donde le entregó el mencionado memorando que revela las irregularidades del laudo.

“Allí comenzó una estructura que fue muy lenta también, que llevó al año 1962, donde el entonces canciller venezolano Marcos Falcón Briceño, dio un magnífico discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde explica claramente todas las trampas que hubo de Gran Bretaña, demostrando claramente con cartografía, escritos y demás documentaciones con pruebas.

Cuatro años después se firma el Acuerdo de Ginebra entre Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Venezuela y en mayo de 1966 firmó Guyana cuando ya estaba independizada del Reino Unido”, expresó.

VENEZUELA EN 1899

Fuguett acotó que a partir de allí, Venezuela pediría la nulidad del laudo, pero Guyana insistió en mantenerse apegados al arbitraje efectuado en 1899. “Muchos venezolanos creen que el Acuerdo de Ginebra anula el laudo y no es así. Simplemente Venezuela si lo ve como un acto viciado de lo que fue el laudo, pero Guyana no lo ve así”, comentó.

A partir de allí se instalaron mesas de trabajo, incluso hubo mucho roces diplomáticos y militares, que llevaron a la recuperación de la isla de Anacoco y la población de Rucunini por parte de Venezuela.

A pesar de esos esfuerzos de solucionar el conflicto, Venezuela y Guyana no llegaron a nada y se mantiene hasta la actualidad. “Para el año 1970 el presidente Rafael Caldera optó por firmar el Protocolo de Puerto España, las conversaciones y debates entre ambos países. Una acción diplomática que nos hizo muchísimo daño”, aclaró.

