Tigres sumó su quinta victoria corrida

Tigres de Aragua consiguió anoche a expensas de Leones del Caracas su quinta victoria corrida, derrotándolos siete carreras por dos en juego que se realizó en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

“Cafecito” tuvo una noche histórica

Fue un excelente juego de pelota y la tropa del mánager estadounidense Buddy Bailey conjugó pitcheo y bateo.

Por seis entradas completas, tres lanzadores de Tigres se combinaron para no-hitter. Abrió Guillermo Moscoso, quien trabajó cuatro innings y un tercio, lo relevó Leonel Campos (0.2) y siguió Carlos Guzmán (1.0).

Casualmente, el último juego que se registró en la LVBP en esas condiciones, lo recibió Caracas; ocurrió contra Navegantes del Magallanes (6-0) en Valencia hace trece años, el 21/11/2010 (pitcher Anthony Lerew).

Los lanzadores de Leones, anoche, también se juntaron para no permitir ni hit ni carreras, pero sólo aguantaron cinco episodios y un tercio; en ello estuvieron involucrados Jhoulys Chacín (3.0) y Thomas Dorminy (2.1).

En el sexto capítulo, la organización aragüeña acabó con la sequía de imparables en el juego y además marcó cinco carreras. Carlos Tocci abrió y fue el primer out por la vía 13.

El lanzador Thomas Dorminy otorgó boleto a Ángel Aguilar y Sandy León se convirtió en el primer bateador del encuentro en acreditarse el primer incogible.

Con dos compañeros en base, Keyber Rodríguez tuvo paciencia en el plato y dejó pasar cuatro malas para ocupar todas las almohadillas. Ante la amenaza, el mánager de Caracas, José Alguacil decidió reemplazar a Dorminy por Norwith Gudiño.

Yonathan Mendoza recibió al nuevo lanzador y le conectó imparable para que Aguilar y León anotaran. Alexi Amarista fue transferido.

José “Cafecito” Martínez sigue de romance con su ofensiva, y se acreditó su décimo doble de la campaña para empujar a Rodríguez y Mendoza. Rafael Marchán fue golpeado, que ocasionó el cambio de pitcher por Leones; salió Gudiño, entró Noe Toribio.

Pero el relevista no pudo evitar la quinta carrera con batazo muy bien orientado de Leobaldo Cabrera para que Amarista pisara la goma.

En la parte alta de la séptima entrada, Leones acabó con el no-hitter que estaba recibiendo. Oswaldo Arcia recibió base por bolas, situación que provocó de inmediato el movimiento del bullpem de Tigres. Bailey reemplazó a Guzmán por Jorge Rondón.

Isaías Tejeda tomó turno, bateando para out forzado (Arcia); el dominicano quedó quieto en primera. Aldrem Corredor se embasó por error en fildeo del campo corto K. Rodríguez y los corredores quedaron a salvo.

Jhonny Pereda en cuenta de dos strikes sin bolas, pegó sencillo por el jardín central y Tejeda anotó. Bailey salió nuevamente para sacar a Rondón y James Jones subió a la lomita, quien, comenzó mal, golpeando a Castro, pero controló los bates de Gabriel Noriega y Wilfredo Tovar.

Caracas fabricó una carrera más en el octavo, gracias a un hit de Arcia por el jardín central para que José Rondón llegara tranquilo al plato; este último había conectado su séptimo doble de la temporada.

En el cierre de esa entrada, Aragua colocó el juego 7-2. Mendoza comenzó con batazo para dos bases y Amarista lo llevó a tercera con imparable.

“Cafecito” Martínez conectó sin enemigos por el jardín derecho para que Mendoza registrara en la pizarra y Amarista hizo lo mismo con un largo elevado (sacrificio) de Cabrera por la zona izquierda.

Por Tigres, Martínez ligó de 3-2 con 3CI y Mendoza 4-2, 2CI; Cabrera (3-0) impulsando dos. César Hernández del equipo melenudo, conectó un imparable en cuatro turnos al bate, empujando una.

Guzmán (1-0) se llevó el triunfo, mientras que el lanzador perdedor fue Dorminy (1-1).

HBRI. | elsiglo