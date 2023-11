La venezolana Mariela Celis reveló detalles de su vida romántica y lo hizo a través de un podcast “Todo está escrito”, de la periodista Gizel Mobayed, a quien le confesó como conoció a su esposo Peter Shanks.

“Nosotros nos conocimos por Instagram, él me mandó una foto con dos muchachitos porque el tiene dos chamos, y yo lo vi y dije: ‘Este carite es para mí’, percibí que él estaba chévere y empezamos a hablar. Luego una cosa trajo a la otra, unas llamadas, unos videos, nos encontramos, cachupulún y listo”, expresó la criolla.

Asimismo, comentó que en sus planes no tenía previsto casarse, ya que se sentía bien con el estatus civil que mantenía en su vida. Sin embargo, su pareja de origen irlandés despertó en ella ese deseo de casarse en algún momento.

“Me pidieron matrimonio en un crucero, yo vi el balcón y dije me lanzó al agua afuera o adentro y preferí lanzarme al agua adentro, y bueno ya estamos aquí. Hoy no me puse el anillo porque tu sabes que uno trabaja en televisión y trata de que todas sus cositas combinen y a veces por seguridad, no vaya a ser que me tiren un quieto por ahí y quede loca”, dijo la guaireña.

Posteriormente, puntualizó que el buen humor y la alegría que la caracteriza son los principales elementos para mantener su relación de pareja, a pesar de que ella no hable el mismo idioma que su esposo.

“Él entiende mis chistes, ya se ha acostumbrado al lenguaje de aquí, en estos días me dijo: ‘Me voy a dormir y cualquier cosa me pegas un grito'”, concluyó Mariela Celis.

