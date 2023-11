Tiendas de calzados con pocas ventas en Ribas

El sector comercio en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua, según dueños y encargados de tiendas de calzados; para el momento no comienzan a registrar la histórica mejoría en las ventas característica de la temporada navideña. Indicaron que las comercializaciones se encuentran lentas, lo que los mantiene a la expectativa.

Ante este panorama, el equipo reporteril del diario elsiglo realizó un recorrido por el centro de la Capital de la Juventud, constatando que actualmente la inmensa mayoría de los comercios ubicados entre la esquina Soco y la calle Candelaria, incluyendo centros comerciales no registran incremento en las ventas.

Darwin Cañizales, vendedor de una tienda en la calle Candelaria, mencionó que pese a que están realizando algunas ventas, no es como lo esperaban, puesto que el mes de diciembre es uno de los más movidos, por lo que ni vislumbra una temporada decembrina óptima.

“No voy a decir que no hemos tenido ventas, porque es mentira, pero el movimiento es muy efímero; hay día que vendemos hasta 15 o 20 pares de zapatos y otros que si sacamos 5 es mucho. De verdad, que no he visto la emoción de los estrenos y es raro, porque los zapatos son los que más buscan. Si la cosa sigue así, no creo que mejoremos mucho, que ojala sí”, expresó Cañizales.

Igualmente, Margarita Liendo, encargada de una tienda en un centro comercial de la calle Campo Elías agregó: “Estamos sobreviviendo ahorita, porque de verdad la situación está medio apretada, anteriormente por lo menos en pandemia los apartados nos copaban, pero este año muy poco he registrado. Francamente espero que todo mejore, porque muchos hemos hecho inversiones, por lo menos de calzados que es lo más llevado”.

En la senda también se conoció, que hay comercios que iniciaron con las ofertas respectivas, tanto decembrinas, como del “Black Friday”, para así atraer la atención de los clientes y por consiguiente que se incrementen las comercializaciones.

“Nosotros hemos implementado las ofertas y nos funcionó un poco; desde el sábado hay mayor movimiento, más que todo en la mercancía de niños; y más porque ofrecemos zapatos de buena calidad y de marcas reconocidas a precios accesibles, en comparación a otros meses”, mencionó Viviana Coronado.

Siendo así, que los zapatos dependiendo del sitio donde se adquiera y de la marca que busque el cliente, pueden conseguirse desde los $10 hasta los $50, estos últimos de marcas originales o triple A.

Finalmente, los encargados de estas tiendas guardan la esperanza que mejore significativamente en los próximos días. “Sabemos que los venezolanos dejamos todo para última hora, ojalá este año continúe así, para poder tener un respirito. De todas formas las ofertas seguirán.

