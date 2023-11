El presidente del partido Primero Venezuela en el estado Aragua, Carlos Dordelly, denunció la violación del Acuerdo de Ginebra por parte del gobierno guyanés, al realizar exploraciones en territorios en disputa, ante esto, anunció que toda la militancia de la tolda amarilla han decidido salir en defensa del territorio Esequibo, en una sola voz y sin colores partidistas.

Carlos Dordelly, presidente de Primero Venezuela en Aragua

En este sentido, Dordelly destacó que el referéndum consultivo pautado para el próximo 3 de diciembre fue convocado por el Poder Legislativo y no por el Ejecutivo, por lo que mantienen su postura como organización de promover reinstitucionalización de la República, para así lograr la separación de poderes.

“El gran convocante del referéndum consultivo no es el Poder Ejecutivo sino el Poder Legislativo, ese que está compuesto por unos diputados que también forman parte de nuestra organización política y que fue votado por una unidad. Hay que aclarar que el Acuerdo de Ginebra fue violado recientemente y que por eso es que se adelanta toda esta situación”, dijo el dirigente.

Asimismo, destacó que como organización política se han dedicado a salir a acompañar la iniciativa, sin ningún tipo de color, en la defensa de la República y la legitimidad internacional.

“En el año 2019 hubo un desconocimiento del Estado venezolano y en función de ese desconocimiento hoy estamos trabajando para que se respeten las instituciones. Nuestra postura como organización es la reinstitucionalización de la República y esto forma parte de ello, el respeto a cada una de las instituciones y de la separación de poderes que aún no está a la vista, pero estamos trabajando para que se vaya consumando”, aseveró.

HAY RESPALDO DEL PUEBLO

Dordelly destacó la alta participación de la población aragüeña durante el simulacro del consultivo llevado a cabo el pasado domingo, afirmando que este ejercicio democrático fue una muestra de la unidad y compromiso de los ciudadanos por la soberanía nacional.

“Hubo participación en el simulacro, pero no se les ha especificado a las personas bien y no se les ha hablado del tema a nivel informativo. Quizás es porque esta campaña electoral, a pesar de estar nula de información, no ha surtido el efecto que corresponde al mundo”, aclaró.

El líder político también llamó a todos los venezolanos a mantenerse alerta y unidos en la defensa del territorio Esequibo, sin importar sus afiliaciones políticas, pues “este es un tema que nos concierne a todos como nación y debemos estar unidos en su defensa”.

5 VECES “SÍ” POR EL ESEQUIBO

En ese mismo orden de ideas, el presidente de Primero Venezuela en Aragua hizo un llamado a la participación en el próximo consultivo por el Esequibo, instando a los ciudadanos a votar cinco veces “sí”.

“Al votar ‘sí’, estamos enviando un mensaje contundente de unidad y determinación. Estamos defendiendo nuestros derechos y nuestra identidad como nación”, añadió.

Resaltó que la participación ciudadana en este proceso es esencial para fortalecer la posición de Venezuela en la disputa territorial. “Nuestra voz importa. Al participar en el consultivo y votar ‘sí’, estamos contribuyendo a fortalecer nuestra posición en la defensa de nuestros derechos sobre el Esequibo”, afirmó.

EL SILENCIO DE ALGUNOS PAÍSES

Por otro lado, el dirigente cuestionó el silencio de algunos países ante la disputa de Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo. Según Dordelly, es normal que ocurra la coacción internacional en este tipo de situaciones, pero es necesario que todos los países se pronuncien y respeten los acuerdos internacionales.

“En primer orden, Cuba está en una situación difícil, pero sabemos que esta negociando con EEUU algunos procesos de alivio de sanciones. En cuanto a Colombia, creo que guarda silencio por las bases militares que se encuentran en ese país, yo creo que esto puede generar algo, pero al final creo que todo terminará en una negociación que beneficie a Estados Unidos”, precisó.

No obstante, reiteró la importancia de mantener la vigilancia y la presión internacional sobre el gobierno guyanés para que respete el acuerdo de Ginebra y se abstenga de realizar exploraciones en territorios en disputa. Además, llamó a todos los venezolanos a mantenerse alerta y unidos en la defensa del territorio Esequibo, sin importar sus afiliaciones políticas.

LA RUTA POR EL CAMBIO SIGUE

Dordelly afirmó que la ruta por el cambio político en el país continuará en el 2024, pero que ahora se encuentran concentrados en un tema de interés nacional: la defensa de la soberanía.

Además, llamó a todos los venezolanos a mantenerse alerta y a estar unidos en la defensa del territorio Esequibo, sin importar sus afiliaciones políticas, “después que esto pase, nosotros volveremos en el 2024 a la ruta planteada, que es esa ruta de la salida del Gobierno de Nicolás Maduro a través de la vía electoral”, agregó.

Finalmente, apuntó que no se encuentra haciendo proselitismo político con el actual gobierno, simplemente se unieron al llamado de una nación que sólo busca el respeto de sus derechos y de su soberanía sobre los territorios del Esequibo.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

MV