Primero Venezuela le dirá “cinco veces Sí” al referéndum consultivo

El presidente del partido Primero Venezuela y diputado de la Asamblea Nacional, Luis Parra, aseguró que la tolda política que lidera ejercerá con soberanía y le dirá “cinco veces Sí” a las preguntas establecidas del referéndum consultivo sobre el Esequibo del próximo 3 de diciembre.

Estas declaraciones del parlamentario fueron este martes durante la instalación del comando de campaña regional de esta organización en el municipio José Ángel Lamas, quien acompañado de la militancia expresó que esto es un compromiso y trabajo por el alto interés de la patria.

“Hoy estamos dando este primer paso de muchas acciones de cara a lo que es el evento electoral del 3 de diciembre, donde nosotros vamos con nuestros militantes, simpatizantes, líderes comprometidos a votar cinco veces Sí”, anunció el líder de Primero Venezuela.

Parra argumentó que este camino forma parte de los principios nacionalistas de la organización política, creyendo firmemente que las decisiones transcendentales de la nación deben ser tomadas con el pueblo a través del sufragio.

“Creemos y estamos convencidos que es a través del voto como se ejerce la soberanía nacional, como está contemplado en nuestro artículo Nº 5 de la Constitución, y es precisamente un momento histórico que vive el país y vive la patria, y nosotros haciendo honor a ese nombre que lleva nuestro movimiento, pensamos primero en el país, y luego en nuestros intereses partidistas e individuales”, explicó.

Gran iniciativa del estado

El dirigente político acotó que la posición de ellos en adherirse a esta iniciativa que salió de la Asamblea Nacional, no se trata de un evento electoral más, acotando que las banderas de su partido han salido apoyando también otras causas y factores de la vida política de nuestra nación.

No obstante, Parra reiteró que la razón que tienen en estos momentos para participar en el consultivo, es por Venezuela. “Se trata de consolidar una posición unida frente a la intención de despojarnos de nuestro territorio, producto de esas aspiraciones ilegítimas, ilegales y grotescas del Gobierno de Guyana, que pretende despojarnos de nuestro territorio”, comentó.

También rechazó a las personas, sin especificar quienes, que tratan desde la visión extremista de generar una campaña en rechazo al referéndum consultivo porque simplemente es convocado por el Gobierno, o en este caso por el poder legislativo que está siendo dominada por el oficialismo.

“También se escucha de esas personas de que si van a votar el 3 de diciembre entonces estarían apoyando al Gobierno y al señor Nicolás Maduro. Una cosa es el referéndum consultivo para defender a nuestra Guayana Esequiba y otra cosa es la elección presidencial que va a ocurrir en el año 2024, y que no tenemos ninguna duda que como movimiento político vamos a seguir trabajando por la renovación y el cambio de Venezuela. No tenemos ninguna duda, para que no se dejen de engañar, cuando toque la elección presidencial vamos a derrotar a Nicolás Maduro y su gobierno, eso lo tenemos clarito”, aseveró.

EL referéndum consultivo pertenece a los venezolanos

Parra mencionó que dicho consultivo es de carácter nacionalista y pertenece a los ciudadanos de este país. “No es ni del Gobierno ni de los sectores de oposición. El Esequibo y por supuesto el referéndum consultivo es de Venezuela y los venezolanos, por eso el 3 de diciembre lo vamos a defender”, concretó.

Por su parte, Carlos Dordelly, presidente de Primero Venezuela en Aragua, agradeció la visita del diputado Parra al municipio José Ángel Lamas, manifestando que la defensa por el Esequibo es el reflejo de unión entre todos los sectores del país.

“Que la defensa del Esequibo se convierta en el primer punto de coincidencia de todo el país, para que más adelante de este camino, que es largo, podamos coincidir a la solución de los problemas políticos, económicos y sociales en Venezuela”, concluyó.

