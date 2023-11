Los Atléticos de Oakland se mudan a Las Vegas, Nevada, luego de que los propietarios de los equipos de Grandes Ligas aprobaran la solicitud para dejar california, tras la temporada de 2024

Los Atléticos de Oakland se mudan a Las Vegas luego de aprobación de la MLB

La propuesta la presentó el comité de reubicación de Grandes Ligas y se evaluó y aprobó por los propietarios de los 29 restantes equipos que forman parte de MLB. El proceso tuvo lugar durante su reunión anual en un el hotel en Arlington, Texas, próximo al Globe Life Field de los Texas Rangers, actuales campeones de la liga.

En 2024 el conjunto continuará jugando en el Alameda County Coliseum de Oakland.

Las Vegas será la cuarta sede de los Atléticos, desde su fundación en Filadelfia entre 1901 y 1954, siguiendo por Kansas City. Allí jugaron 13 temporadas hasta llegar a Oakland en el año 1968.

Con la aprobación de esta nueva sede, los Atléticos se convierten en el primer equipo en mudarse de ciudad desde que los Expos dejaron Montreal y pasaron a Washington, como los Nacionales en 2005.

Estadio aprobado

Antes de que se diera la mudanza de los Atléticos contaban con la seguridad de que tendrían su estadio en Las Vegas. La legislatura y el gobernador de Nevada aprobaron la financiación de un estadio de beisbol por mil quinientos millones de dólares.

Entre las características de la que será la nueva casa de los Atléticos, establece que el escenario deberá contar con 30.000 asientos y con techo retráctil.

La construcción se realizará en los alrededores del Allegiant Stadium, donde se mudaron los Raiders de la NFL en 2020, que también dejaron la ciudad de Oakland, y del T-Mobile Arena.

Durante esta temporada de las Grandes Ligas, un grupo de seguidores de los Atléticos convocaron diversas manifestaciones durante los partidos. Pedían a los dueños no mudar la franquicia de Oakland, e incluso que no vendieran el equipo. Se sumaron entre esas voces el exlanzador Trevor May, quien al anunciar su retirada pidió al dueño principal, John Fisher, dejar que otras personas se hicieran cargo del equipo.

Entre los argumentos presentados por los activistas en contra de Fisher señalan su poco apego a la ciudad. También señalaron su falta de inversión en jugadores para mantener a los Atléticos como un equipo competitivo.

Fanáticos en contra de la medida

En busca de evitar la aprobación por parte de MLB, los manifestantes buscaron a 15 de los dueños de las franquicias de mayor mercado; entre ellos John Henry, de los Medias Rojas de Boston, o Hal Steinbrenner, de los Yankees de Nueva York. A ellos les enviaron unas cajas verdes y amarillas con una postal en la cual expresaban: “Mantengan a los Atléticos en Oakland”.

En una última maniobra, un avión con ese mismo mensaje, “Mantengan a los Atléticos en Oakland”, sobrevoló el hotel donde estaban alojados los dueños. El hecho ocurrió antes de realizar la votación sobre el destino del equipo.

El deporte espectáculo parece haber dado la espalda a Oakland. La salida de este territorio de los Atléticos se une a las de los Raiders (2020) y los Warriors de Golden State, en la NBA.

elsiglo con información de El Nacional

CJL