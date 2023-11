La Banda Show del Instituto Los Próceres del estado Aragua continúa formando a jóvenes talentos en áreas como la música y el baile, de manera de lograr la inclusión y el amor por el arte. Con más de 50 años de trayectoria, la agrupación ha sido reconocida por su excelencia y buen ritmo.

La unión y compromiso son parte de los valores de la agrupación

A través de su programa educativo, la Banda Show del Instituto Los Próceres ha brindado oportunidades a cientos de jóvenes para desarrollar sus habilidades artísticas y encontrar un espacio donde puedan expresarse y crecer como artistas.

Además, la banda ha participado en numerosos eventos, destacándose por su talento y profesionalismo en cada presentación.

En este sentido, Ángel Tovar, director de la agrupación, manifestó que el compromiso de la banda va más allá de la formación artística, ya que también promueve valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto mutuo.

“La banda se fundó en el año 1970, son casi 53 años. Fue el director Wilmer Rojas, quien la sacó adelante. Lamentablemente falleció a causa del Covid, sin embargo, como integrantes seguimos su legado, ejecutando esta labor de manera incansable”, dijo Tovar.

De acuerdo con el director, su dedicación y pasión por la música y el baile, la Banda Show del Instituto Los Próceres continúa siendo un referente en el estado Aragua, inspirando a jóvenes a seguir sus sueños y demostrando que el arte es una poderosa herramienta para unir a las personas y enriquecer la sociedad.

“Somos una banda de alrededor 60 integrantes, en estos momentos estamos en audiciones para aquellos chicos del instituto que se quieran unir. La banda es una familia, música, amor, es una experiencia inexplicable”, aseguró.

PASIÓN, HERMANDAD Y COMPROMISO

Los integrantes de la Banda Show del Instituto Los Próceres, integrada por talentosos jóvenes músicos y bailarines expresaron a elsiglo su amor por la música y el baile, destacando la importancia de la formación artística en sus vidas:

La Banda Show Instituto Los Próceres continúa cosechando éxitos

Luis Silva, subdirector técnico de la agrupación: “Mi responsabilidad dentro de las filas de la banda es acompañar en todo a los chicos de la percusión. Los ayudo a mejorar y aconsejándolos en todo para hacer un buen trabajo musical”.

Gabriela Guillén, capitana de bailarinas: “A mí me encanta bailar, me encanta enseñar y por eso me gusta la banda. El cuerpo de baile es el alma, la alegría y el ánimo de la banda, tenemos que tener mucha energía para poder disfrutar de la música”.

Cristina Aquino: “Llevó un año en la banda. Mi experiencia súper maravillosa, he aprendido muchísimas cosas y he disfrutado muchos momentos inolvidables, tanto en los ensayos como en los desfiles. Somos un equipo maravilloso, unidos, amables y le ponemos mucho empeño a cada presentación”.

GRATIFICANTE

Ángel Salamalé: “Soy el tambor mayor de la percusión, realmente mi experiencia en la banda ha sido gratificante. Somos un equipo muy unido, día a día nos esforzamos por salir adelante, acá los cargos se ganan, nada es gratis, por lo que hay que poner mucho empeño”.}

También te puede interesar: Celebrado en Las Tejerías 1er Festival Nacional de Bandas Show

Con su dedicación y entusiasmo, los integrantes de la Banda Show del Instituto Los Próceres continúan inspirando a otros jóvenes a seguir sus sueños y a descubrir el poder transformador del arte. Su compromiso con la excelencia artística y su pasión por el baile y la música los convierte en un ejemplo a seguir en el estado Aragua.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

MV