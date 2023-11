El empresario y expresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Fernández, estuvo de visita la tarde de este jueves en elsiglo, para hablar sobre su propuesta de un nuevo modelo de desarrollo para Venezuela, así como para discutir el panorama económico del país en la actualidad.

Carlos Fernández, expresidente de Fedecámaras 2021-2023 – fotos | JOEL ZAPATA

Durante su visita, Fernández compartió sus ideas y visiones sobre como mejorar la situación económica en Venezuela y promover un crecimiento sostenible. Además, habló sobre las experiencias y aprendizajes que dejó su pasó por la Federación.

“Fue una oportunidad quizás única para conocer el país, conocer su realidad, también un recuerdo impresionante, porque Fedecámaras lleva un gran legado.

De verdad que este sitio abre las puertas en los tribunales de llegar prácticamente a todas las audiencias, todos los destinos que se han visitado, siempre me han recibido no solamente con los brazos abiertos, sino con la buena fe para compartir su experiencia y sus sueños, sus preocupaciones de cada una de esas instancias”, expresó.

RUMBO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Según Fernández, el país está saliendo de la crisis, por lo que cree que los últimos 30 días del año serán mejores, ya que las reformas estructurales y políticas pueden de alguna manera impulsar la recuperación económica, y por ende, la recuperación del empleo.

“Pienso que estamos saliendo de una pequeña turbulencia que tuvimos este año, y por supuesto, tratando de recuperarnos de esa enorme caída que fue la pandemia. Sin embargo, yo creo que los últimos 30 días del año serán mejores, y estoy plenamente confiado en que si se mantiene el esquema y la producción petrolera, se puede tener la recuperación económica y el subsiguiente hasta de 10 puntos”, afirmó.

ALIVIO DE SANCIONES Y SU IMPACTO INMEDIATO

De acuerdo con el empresario, el alivio de algunas sanciones por parte del gobierno estadounidense a Venezuela traerá un impacto positivo en lo inmediato, ya que permite a las empresas vender de manera legal y recibir pagos más rápido.

“El impacto inmediato es que el producto que ya vendí ataca un impacto en el mercado. No tienes que hacerlo por canales ilegales, por canales ilícitos, pero vas a poder volver a vender a tus clientes tradicionales.

En segundo lugar, vas a poder recibir el pago de manera mucho más rápida. Y en tercer lugar, vas a poder vender a tu colección de mercado y por el descuento importante que se da en la venta de su producto”, aseveró.

No obstante, argumentó que a principios de 2024 probablemente el país viva un cambio positivo leve en cuanto al movimiento de dinero, generado por el alivio de esas sanciones que tanto afectan al país.

“A principios del año que viene, probablemente de alguna manera habrá un poquito más de movimiento de dinero por esas inversiones. De esos campos y de esas barrillas adicionales que van también, la inversión es de alguna manera ese efecto positivo”, precisó.

COMPROMISO DEL SECTOR EMPRESARIAL

En ese mismo orden de ideas, Fernández opina que el sector empresarial en Venezuela ha demostrado su compromiso ante las adversidades del país, garantizando el abastecimiento de bienes y servicios esenciales, además destaca la importancia de los trabajadores autónomos, microempresarios y emprendedores en la economía venezolana, quienes han tenido un impacto significativo.

“Yo creo que el sector empresarial del país demostró en la pandemia su compromiso con el reto. En Venezuela, a pesar de todos los temas complejos que hay sobre la alimentación, no hubo escasez de los productos de bienes y servicios esenciales durante esta época de la pandemia. Eso es parte del esfuerzo de los trabajadores, el esfuerzo también de la sociedad”, acotó.

Insistió que hoy día el nuevo perfil de la economía en Venezuela es muy importante, ya que este involucra a los trabajadores autónomos, microempresas y emprendedores, pieza fundamental para la recuperación del sector.

“Escuchando a los hombres que trabajan por sus propios medios, que no tienen ningún material financiado, porque son ellos solos, y que yo creo que han dado un impacto enorme en la identificación de la economía, ellos deben ser reconocidos como esos protagonistas de esa posibilidad de haber atendido a los trabajadores de la economía venezolana durante ese período”, señaló.

Enfatizó que ante las circunstancias, el sector privado demostró su arraigo y compromiso con los consumidores, generando así un nuevo perfil en estos, que traerá muchos beneficios a la sociedad.

“Yo creo que hoy se está moviendo en consecuencia de ese arraigo de la economía y de ese cambio climático. Hay un par de cosas que se han presentado, y yo creo que ya va a salir a trabajar en ese campo. Y la economía está a punto de ser arraigada”, añadió.

EL ESEQUIBO DEMUESTRA NUESTRA VENEZOLANIDAD

En cuanto al consultivo en defensa del Esequibo convocado para este próximo 3 de diciembre por el Gobierno Nacional, Fernández manifestó que es algo importante para Venezuela, ya que demuestra nuestra venezolanidad.

“Yo creo que el Esequibo es venezolano, pero creo que Venezuela tiene los bíblicos suficientes para demostrar que el territorio es nuestro. El hecho de que no se haya ocupado no significa que eso se haya perdido”, puntualizó.

Aclaró que hay países con enormes territorios, los cuales nadie pretende quitárselo, sin embargo, Venezuela desde hace muchos años ha sido blanco de muchas intromisiones extranjeras debido a sus riquezas y poder económico.

“El tema de que algunos hayan descuidado el ejercicio del gobierno, la tensión en el territorio, no significa para nada que hayamos perdido nuestros derechos, nuestros potenciales y nuestra integración. El tema de la ocupación del territorio no es un tema sencillo, no todo el territorio de Venezuela es un país ocupado, es homogéneo, se está haciendo con mayores desarrollos que otros, y creo que ahí también se va a reivindicar la ocupación del sector privado en los próximos años”, refirió.

VISITA A MARACAY CON PROPUESTA DE CAMBIO

En el marco de la serie de conferencias propuesta de un nuevo modelo de desarrollo para Venezuela, Fernández visitó Maracay para dar a conocer a los ciudadanos algunas alternativas que pueden contribuir con el mejoramiento económico, considerando que el primer paso para salir de la crisis es dar respuesta a interrogantes como, qué país queremos ser y qué tipo de economía queremos tener.

“Hay demasiados sectores que tienen potencial y hay que darle posibilidades al venezolano y al extranjero de invertir y desarrollar cada área. Se está haciendo un esfuerzo en mantener una ortodoxa en la política monetaria y fiscal de parte del Gobierno. Ahora no vamos a resolver el tema económico solamente con política monetaria.

Se necesita una política de apertura que traiga grandes inversiones. Es sólo la venida de grandes inversiones la que va a poder mejorar los niveles de empleo, los niveles de salario y la competitividad de la economía venezolana. Esa inversión podrá mejorar los servicios públicos”, adujo.

Asimismo, el empresario apuntó hacia el rentismo petrolero como una de las principales causas de la debacle económica del país, recordando que desde hace más de 30 años Venezuela viene presentando índices de inflación de más de dos cifras.

“Venimos de una caída económica del 70% si comparamos el 2013 con la economía actual. Muchas de estas cosas tienen que ver con temas estructurales. Básicamente el modelo rentista y extractivista logró que en 2021 el consumo privado haya crecido entre 11% y 21%. Para ser una potencia económica hay que discutir con la sociedad venezolana qué tipo de economía y qué tipo de país en materia económica queremos ser. Salir de la economía rentista a una economía productiva. Salir de una economía que está controlada por monopolios estadales a una economía donde se abran los espacios de actividad económica a la participación ciudadana y privada. Salir de una economía basada en la explotación de recursos naturales, a una economía basada en la gente”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

