¿No tienes muchos ingredientes? prueba esta receta de torta sin leche

Si eres intolerante a la lactosa o no tienes muchos ingredientes y quieres comer algo sabroso, esta receta de torta sin leche es para ti. Se trata de un bizcocho esponjoso, húmedo y fácil de hacer, donde reemplazaremos el líquido de la leche por jugo de limón, proporcionando un sabor y humedad único. Sin embargo, si no deseas que sea sabor limón, puedes usar agua, pero te proporcionaremos esta y muchas más alternativas a lo largo de la receta, por eso no puedes dejar de leerla, así escogerás la que mejor se adapta al gusto y disponibilidad.

Receta de torta sin leche y con aceite para 6 personas

También podrías usar distintos elementos para elaborar esta torta o bizcochuelo sin leche: una licuadora, batidora eléctrica o batidor de mano.

Ingredientes:

1 Huevo

1 taza de harina leudante

1/2 taza de jugo de limón

1 pizca de sal

1/3 taza de aceite

1/3 taza de azúcar (66 gramos)

Preparación:

El primer paso para hacer esta torta o bizcochuelo con aceite consiste en batir el huevo a temperatura ambiente con la pizca de sal y el azúcar hasta que tome un color blanquecino y esté bien esponjoso. Luego, añade el aceite y el jugo de limón y continúa batiendo para que se emulsione. Si no deseas usar jugo de limón, puedes reemplazarlo por jugo de naranja o agua. Si deseas que tenga un sabor más intenso a limón, puedes agregar ralladura.

Truco: si lo deseas, puedes reemplazar el azúcar por mascabo para sumar más sabor a tu bizcocho.

Agrega la mitad de la harina e integra con movimientos envolventes o unos toques de licuadora y, luego, la mitad restante. No sobrebatas el líquido con las harinas porque el resultado será un bizcocho duro.

Engrasa y enharina el molde, vuelca la preparación de la torta sin leche y con aceite. Cocina en el horno precalentado a 180 ºC por unos 25 minutos o hasta que, al pincharlo, no salgan restos de la preparación.

Cuando esté fría la torta sin leche fácil, desmoldala y disfrútala.

