La novena de los Cardenales de Lara (12-7), barre a Tiburones de La Guaira (7-11) y se llevó la victoria este domingo con marcador de siete carreras por seis en entradas extras, para cerrar la cuarta semana de campeonato con balance de tres victorias y tres derrotas en Barquisimeto. El lanzador ganador por Cardenales fue el norteamericano James Hoyt (1-0), mientras que la derrota se la llevó el derecho Eduardo Paredes (1-1).

Cardenales barre a Tiburones en Barquisimeto

El abridor por los larenses fue el experimentado Raúl Rivero, quien trabajó por espacio de 2.2 entradas permitiendo seis imparables y cuatro carreras limpias. Rivero, fue relevado por Fabián Blanco (1.1 IP, 0 H, 0 CL, 1 SO, 2 BB), Luis Carrasco (1.0 IP, 0 H, 0 CL, 1 BB), Edwin Escobar (2.0 IP, 2 H, 0 CL, 2 SO), Yapson Gómez (0.2 IP, 1 H, 1 CL, 1 BB), Graham Spraker (0.1 IP, 0 H, 0 CL, 1 SO, 1 BB), Vicente Campos (1.0 IP, 2 H, 0 CL), José Ascanio (1.1 IP, 1 H, 1 C, 1 BB, 1 SO) y James Hoyt (0.2 IP, 0 H, 0 CL).

El movimiento de carreras comenzó en el primer inning, cuando Hernán Pérez trajo una al plato con un rodado donde se embasó por jugada de selección. En el segundo episodio, Yojhan Quevedo impulsa una carrera con un sencillo, y luego en el mismo inning, Ildemaro Vargas lo remolcó con un doble.

Carrera en el cuarto inning

Más tarde, en el cuarto episodio, Yoel Yanqui impulsó una carrera con un triple, anotando luego con un rodado de Yojhan Quevedo. Posteriormente, en el undécimo episodio, Gorkys Hernández conectó el hit de oro para impulsar dos carreras y dejar a Tiburones en el terreno.

Los destacados a la ofensiva por los crepusculares fueron Gorkys Hernández (4-2, 2 CI, 2 BB), Jecksson Flores (4-2, 3 CA, 1 BB) y Yojhan Quevedo (3-1, 2 CA). En total fueron diez los imparables conectados por los crepusculares en la jornada dominical.

Los larenses vuelven a la acción este martes, cuando enfrenten en Maracaibo a las Águilas del Zulia a las 7:00 p.m.

